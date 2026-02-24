Německá společnost Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. V roce 2018 se rozhodla spolupracovat zejména s nejznámějšími německými automobilkami, které v té době začaly přecházet na elektromobilitu. Ačkoliv během první let tržby firmy rychle rostly, po koronavirové pandemii se situace začala měnit, píše agentura Reuters.
Přílišná orientace na německý automobilový průmysl se ukázala jako lichá. Společnost Dostech nyní řeší, jak propad tržeb vyřeší. „Musíme i propouštět,“ uvedl ředitel společnosti Steffen Braun.
Čína jako strašák
Podobných příběhů je ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko mnoho. Přitom jde o region, který lze označit za průmyslové jádro celého Německa. Právě průmysl zde totiž vytváří asi 38,1 procenta hrubé přidané hodnoty. Celoněmecký průměr je pro srovnání výrazně nižší a dosahuje jen na 28,5 procenta.
O to výraznější dopady jsou ale současné problémy německého průmyslu na celou ekonomiku této spolkové země. V roce 2024 se hospodářská výkonnost Bádenska-Württemberska v meziročním srovnání propadla asi o 0,4 procenta. Propad navíc pokračoval i v loňském roce, a to i přesto, že ekonomika celého Německa v roce 2025 alespoň mírně posílila.
Za propad hospodářské výkonnosti regionu stojí hned několik faktorů. Mezi ty nejvýraznější patří rychle sílící konkurence pro německé automobilky z Číny. Poptávka po elektromobilech, na kterou německé společnosti do velké míry vsadily, zároveň zůstává za očekáváním. Německé firmy navíc dlouhodobě bojují s obrovskými náklady, které se jim nedaří příliš snížit. Aby toho nebylo málo, v posledních měsících se přidala i Trumpova cla. Přitom Německo je ekonomikou, která léta profitovala z exportu do celého světa.
V roce 2024 v Bádensku-Württembersku zbankrotovalo celkem 2 445 firem. Šlo o meziroční nárůst ve výši 30 procent a nejvyšší číslo od roku 2010. Experti navíc varují, že bankrotů v regionu může přibývat i dál.
Nízká míra nezaměstnanosti jako plus
Drobným pozitivem je v regionu alespoň míra nezaměstnanosti, která dlouhodobě zůstává pod celoněmeckým průměrem. I zde je však patrné, že místní podniky nejsou v optimální kondici. Ještě v lednu roku 2023 dosahovala míry 3,9 procenta. Během letošního dubna ale poskočila už na 4,8 procenta.
Místní firmy přiznávají, že do propouštění se jim navzdory propadu tržeb a poptávky zatím nechce. Mimo jiné proto, že celé Německo dlouhodobě bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. „Lidi, se kterými u nás ve firmě pracují roky, jsou jednoduše nenahraditelní,“ doplňuje šéf Dostechu Braun.
I přesto ale místní společnosti v regionu přiznávají, že jen v automobilovém průmyslu do roku 2030 chtějí zrušit asi 14 tisíc pracovních míst. Firmy také chtějí, aby jim více pomohl německý stát. Zároveň očekávají, že z německých veřejných rozpočtů se začne více investovat do nových silnic, železnic či rychlého internetu.
Ekonomové ale dodávají, že dotace společnostem, kterým v roce 2026 již chybí potenciál, není cestou, kterou by se Německo mělo vydávat. Naopak by podle nich země měla podporovat podniky v oborech, které se v poslední době rozmáhají. Jde hlavně o zdravotnické technologie, IT nebo robotiku, uzavírá Reuters.