Německý ministr zemědělství a výživy vyzývá k přehodnocení národních zásob tak, aby zahrnovaly více hotových jídel. Jeho plán je vytvořit národní rezervu hotových produktů, které lze konzumovat ihned po ohřátí, jako jsou například ravioly v konzervách anebo čočka v konzervách, píše americký web The Washington Post.
„V současné době se nacházíme v bezpečnostní situaci, která nás všechny nutí k zamyšlení,“ řekl ministr Alois Rainer v podcastu Politico Berlin Playbook. „Pro mě je důležité, aby kromě dodávek vojenského vybavení hrála významnou roli také potravinová bezpečnost.“
Hrozba je reálná
Po desetiletí se německé nouzové zásoby skládaly především z nezpracovaných základních potravin, jako jsou obiloviny anebo sušená čočka. Rainer si však myslí, že jejich příprava v krizové situaci by trvala příliš dlouho.
Jeho návrh by stál až 105 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč) a spoléhal by na velké potravinové řetězce, které by zajišťovaly logistiku a skladování. Ministerstvo pro výživu a zemědělství na žádost o další komentář zatím nereagovalo.
Ministr zdůraznil, že zásoby jsou potřebné nejen v případě války, ale také v případě jiných krizí, jako jsou přírodní katastrofy nebo jaderná havárie v elektrárně. Přesto je to právě hrozba ruského útoku na Evropu, která je pro politiky a německou veřejnost nejdůležitější. Myšlenka národní rezervy podtrhuje vážné nebezpečí, jemuž v současné době čelí evropská bezpečnost.
Covid všechno změnil
Osmdesát let od druhé světové války zaujímalo Německo převážně pacifistický postoj. Nyní však hrozící riziko války a obava, že Spojené státy možná nepřispěchají na pomoc Evropě, vyvolává ve společnosti jeho zásadní přehodnocení. Největší pozornost se soustředí na zbrojení a vojenskou připravenost. Ale debata o raviolách poukazuje na to, jak válka ovlivňuje téměř všechny aspekty života.
„Naše myšlení se změnilo, takže když mluvíte o obranyschopnosti, neměli byste brát v úvahu pouze vojenskou stránku,“ řekl Florian Weber, vedoucí operací v Technisches Hilfswerk, německé federální organizaci civilní ochrany, která koordinuje technickou pomoc při mimořádných událostech a katastrofách. „Jde také o ochranu obyvatelstva,“ řekl Weber.
„Příklad války na Ukrajině ukazuje, že vojenské kapacity jsou sice velmi důležité, ale pro stát je také zásadní dát najevo, že civilní ochrana může obyvatelstvu i nadále poskytovat základní služby.“
Myšlenka obnovení zásob potravin sklidila chválu, ale skeptici také varují před překážkami, od omezené trvanlivosti až po logistickou a finanční zátěž spojenou s pravidelným doplňováním zásob. Národní zásoby nejsou nic nového, v Německu existují od 60. let, ale často zůstávaly bez většího povšimnutí nebo nebyly doceněny.
Když v roce 2016 tehdejší ministr vnitra Thomas de Maizière doporučil Němcům, aby si doma udržovali nouzové zásoby potravin a vody, sklidil vlnu výsměchu za to, že se přiklonil k mentalitě „prepperů“ spojované s americkými survivalisty nebo dalšími okrajovými skupinami. Kritici ho tehdy obvinili z šíření paniky po řadě teroristických útoků v Evropě.
O něco později, po pandemii covidu, kdy jsou vzpomínky na nedostatek toaletního papíru anebo těstovin stále čerstvé, se k tomuto druhu doporučení přistupuje již jinak. Německá vláda v současné době vyzývá domácnosti, aby si vytvořily zásoby potravin alespoň na tři dny, ideálně však na deset dní, a také základní léky, svíčky, rádio na baterie a další nezbytné věci.
I malé zásoby jsou dobré
Zatímco Německo zvažuje přidání konzervovaných těstovin do svých nouzových zásob, evropští sousedé mají své vlastní priority. Ve Švýcarsku například návrh federální rady z roku 2019 na úplné zrušení povinných zásob kávy v zemi narazil na tak široký odpor, že od něj nakonec upustila. Norsko doporučuje mít po ruce jódové tablety na ochranu před radiací v případě jaderné havárie, stejně jako hrací karty a stolní hry na zkrácení času.
Potraviny a další zásoby jsou však pouze částí problému. Na začátku léta nejvyšší německý úředník pro civilní ochranu prohlásil, že země musí urgentně rozšířit svou síť úkrytů. Z 2 000 bunkrů z období studené války jich zbývá pouze 579, které pojmou pouze 478 000 lidí, což je 0,5 procenta z 83,5 milionu obyvatel. Finsko naproti tomu udržuje asi 50 000 úkrytů, což stačí pro 85 procent z jeho 5,6 milionu obyvatel.
„Dlouhou dobu v Německu panovalo všeobecné přesvědčení, že válka není scénář, na který se musíme připravovat,“ řekl letos v létě deníku Süddeutsche Zeitung Ralph Tiesler, šéf německého Federálního úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách. „To se změnilo,“ říká. Jeho kancelář chce není přeměnit stanice metra, sklepy a podzemní garáže na úkryty, sdělil mluvčí deníku The Washington Post. Sestavuje se také digitální seznam úkrytů.
Úřady nyní vyzývají občany, aby přispěli svou troškou do mlýna. „Pokud je to možné, vytvořte si zásoby, které vám vystačí na 10 dní,“ řekl Tiesler deníku Süddeutsche Zeitung. „I zásoby na minimálně 72 hodin jsou velmi užitečné,“ uzavřel podle amerického listu.