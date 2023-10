Klimatu navzdory. Německo před zimou opět aktivuje některé uhelné elektrárny

Německo se sice daří svou závislost na ruském plynu snižovat, rizika výpadků dodávek v nadcházející topné sezoně ale trvají. Už loni bylo Německo kvůli ruské válce na Ukrajině přinuceno k masivnější výrobě elektřiny z uhlí. Současnému rozhodnutí ale dopomohlo i postupné odstavování jaderných reaktorů během letošního jara. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Rozhodnutí pro letošní zimu se týká dvou uhelných bloků elektrárny RWE Niederaußem v Kolíně nad Rýnem a bloku C elektrárny Neurath Severním Porýní-Vestfálsku. Na východě země by měla společnost LEAG znovu zprovoznit bloky E a F své hnědouhelné elektrárny Jaenschwalde. Zařízení byla v provozu už minulou zimu, v červenci byla uvedena do pohotovostního režimu.

Aby se od uhlí mohla německá ekonomika v budoucnu odpojit úplně, snaží se tamní vláda budovat potřebnou infrastrukturu kolem zkapalněného zemního plynu. Země zároveň plánuje i výstavbu úplně nových plynových elektráren, které by v budoucnu bylo možné přenastavit na vodík.

Kvůli opětovnému zapojení uhelných elektráren ale hrozí nárůst emisí oxidu uhličitého. K tomu německé hospodářství uvedlo, že plnění klimatických cílů je pro zemi nadále prioritou. Úplný odklon od uhlí je plánován na rok 2030.

Německý vládní kabinet zároveň přijal řadu klimatických opatření, které mají pomoci se snížením emisí uhlíku do konce tohoto desetiletí o 65 procent ve srovnání s rokem 1990, uzavírá Bloomberg.