Ještě minulý rok chránily vánoční trhy na Maximilianstrasse v Augsburgu betonové bloky. Ty ale nepůsobily vizuálně příjemně, a tak se město letos rozhodlo pro poměrně náročnou novinku.
Na silnici před radnicí umístilo několik 450kilových sloupků, které je ale potřeba vysunout pokaždé, když projíždí tramvaje. To je přibližně každých sedm minut. Pomocí speciálních vozítek tak muži sloupky přendají i 60krát za hodinu.
Úplné zastavení dopravy by totiž bylo příliš nákladné.
„Tak to je bizár!“, „Slyšel jsem, že příště budeme mít i ohnivé stěny a aligátoří zákopy!“, „Díky bohu, že to neničí krásu samotných trhů.“ objevují se reakce v komentářích pod videem, které celý proces zrychleně zachycuje. Vidělo ho už přes 5 milionů lidí.
„Mobilní zábrany byly zakoupeny v rámci vylepšení bezpečnosti na akcích a budou proto používány i na vánočních trzích,“ vysvětlil Augsburger Allgemeine vedoucí oddělení veřejného pořádku Frank Pintsch.
Město podle Bildu zakoupilo celkem osm sloupků a čtyři zvedací plošiny, což vyšlo na 250 tisíc eur (přes 6 milionů korun). Kromě toho je zapotřebí také personál, který bude sloupky během dne přemisťovat. Opatření tak vyjde přibližně na 300 tisíc eur.
Objevuje se také otázka, proč Augsburg nekoupil sloupky zasouvací. „Bylo by to samozřejmě praktičtější, ale ty by stály kolem pěti milionů včetně nutných výkopových prací,“ tvrdí Pintsch.
„Chápu, že pro kolemjdoucí to musí být zpočátku nezvyklé, ale myslím, že je to dobrý kompromis mezi bezpečností a zachováním atmosféry trhů.“