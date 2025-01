VW zvažuje prodej evropských fabrik čínským automobilkám. Ty by se vyhnuly clům

Síla čínského automobilového průmyslu každým dnem roste a tlak jeho značek začíná pociťovat i Evropa. Řada čínských společností navíc má s investicemi v Evropě již zkušenosti. Podniky totiž už nyní drží důležité podíly v mnoha průmyslových odvětvích, a to včetně telekomunikací či robotiky. Nyní by se zájem mohl propsat i do automobilového sektoru, píše Reuters.

Přitom koncern Volkswagen je dlouhodobě jakýmsi celosvětovým německým symbolem. Firma ale v posledních měsících bojuje s klesající poptávkou i skřípajícím přechodem od spalovacích motorů k elektromobilitě. I proto se Volkswagen v kontextu nutného snížení nákladů momentálně zaobírá tím, jak do budoucna využít své továrny v Drážďanech i Osnabrücku. Zájem čínských kupců se může jevit jako vhodná příležitost.

„Pro některé naše závody hledáme optimální využití. Cílem ale musí být životaschopná řešení, která zohlední zájmy společnosti Volkswagen i zaměstnanců,“ uvedl na dotaz agentury Reuters tiskový mluvčí automobilky a odmítl konkrétně komentovat spekulace o možném prodeji Číně.

Pro Čínu příležitost, pro ostatní značky komplikace

Pro ostatní značky aut by však čínská výroba v Německu mohla znamenat další komplikaci a ohrožení pro jejich konkurenceschopnost. Řada čínských výrobců totiž koncovým zákazníkům nabízí oproti německé či třeba francouzské konkurenci o mnoho přívětivější ceny.

Vztah Německa a Číny byl při pohledu do minulosti dlouhá léta poměrně pozitivní. Ekonomiky obou zemí se výrazně propojily během funkčního období kancléřky Angely Merkelové. Řada německých firem před lety využívala obrovský čínský trh pro svůj export. I dnes je čínský trh pro německé podniky důležitý. Týká se to právě i německého Volkswagenu, který se v Číně léta těší obrovské popularitě, jež ale začíná pozvolna uvadat.

Výrazně napovědět mají i únorové volby

V posledních měsících se i vztahy obou států ochladily. Současná německá koalice totiž tlačí na to, aby se německá závislost na čínském trhu a Číně obecně co možná nejvíce zredukovala. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková kupříkladu označila čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za diktátora a Čínu obecně za obrovského soupeře.

Agentura Reuters ale píše, že konečné rozhodnutí se bude mimo jiné odvíjet od voleb, které se v Německu odehrají již během letošního února. Čínské firmy se ale mají zároveň obávat toho, jak by je přijaly německé odbory.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí zároveň uvedl, že doufá, že čínským firmám bude umožněno v Německu investovat, pokud o to budou mít zájem. „Doufáme, že německá strana bude poskytovat spravedlivé a nediskriminační podnikatelské prostředí, aby čínské podniky mohly v případě zájmu investovat,“ uvedlo v komentáři pro Reuters čínské ministerstvo zahraničí.

Čína se o investice v evropském automobilovém průmyslu v posledních měsících zajímá i proto, aby se úspěšně vyhnula vysokým clům. I proto se již některé čínské automobilky rozhodly v některých levnějších ekonomikách nové fabriky na výrobu čínských aut postavit.

Týká se to třeba Maďarska či Turecka. Čínská firma Leapmotor zároveň plánuje výrobu v Polsku, a ještě letos má čínská společnost Chery Auto vyrábět elektromobily ve španělském závodě, který dříve patřil Nissanu. Dosud se ale čínské investice zaměřovaly spíše na ekonomicky slabší státy a přímo o Německu se ještě před několika měsíci spíše neuvažovalo.

Prodej továren čínským firmám by podle agentury Reuters pro automobilku mohlo přívětivější a finančně výhodnější řešení než jejich úplné uzavření. Za každou uzavřenou továrnu by koncern mohl získat zhruba 100 až 300 milionů eur, uzavírá Reuters.