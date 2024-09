Vedení Volkswagenu obhajovalo úsporný plán. U zaměstnanců nepochodilo

Akce se konala jen dva dny poté, kdy největší německá a zároveň i evropská automobilka oznámila, že kvůli slabšímu odbytu nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění.

„Už nějakou dobu utrácíme za značku více peněz, než kolik vyděláváme. To dlouhodobě nefunguje!“ řekl finanční ředitel. „Máme ještě rok, možná dva roky na to, abychom to zvrátili. Ale musíme toho času využít,“ zdůraznil.

Peníze na investice

Společnost chce díky úsporám uvolnit prostředky potřebné na nové produkty. „Nyní potřebujeme peníze na velké investice,“ řekl šéf značky Thomas Schäfer. „Pokud se nám teď podaří trvale snížit náklady a investovat do modelového ohňostroje, který konkurence ani zákazníci dosud neviděli, pak vytvoříme podmínky pro to, aby další generace mohly pracovat pro Volkswagen zde v Německu,“ uvedl.

VW v Německu vyrábí auta ve Wolfsburgu, Emdenu, Osnabrücku, Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a v Drážďanech. Továrny na výrobu součástek má v Kasselu, Salzgitteru, Braunschweigu a v Saské Kamenici (Chemnitz).

Podle šéfky podnikové rady Daniely Cavallové nenesou vinu na krizi podniku zaměstnanci, ale vedení koncernu. Za červenou čáru označila zavírání závodů, odmítla rušení záruk pracovních míst a snižování kolektivně dohodnutých mezd.

„Se mnou v této zemi nedojde k žádnému zavírání závodů,“ slíbila zástupkyně zaměstnanců. Ti si na akci přinesli transparenty s nápisy „ruce pryč od záruk práce“ nebo „dvojí morálka“.

Trh už není

V Evropě se v současné době prodává o dva miliony automobilů ročně méně než před pandemií.. A to se podle Anlitze pravděpodobně nezmění. Pro VW, jehož podíl na evropském trhu činí přibližně čtvrtinu, to znamená jediné. „Chybí nám odbyt pro přibližně 500 tisíc vozů, tedy odbyt pro přibližně dva závody. A nemá to nic společného s našimi produkty nebo se špatnými prodejními výsledky. Trh už prostě není,“ citovala finančního ředitele agentura DPA.

Společnost stále neposkytla žádné další informace k závodům, které by mohla zavřít. Koncern již dříve uvedl, že zavření továren bude až poslední možností, pokud se nepodaří přijmout rychlá protiopatření.

Hlavní značka VW se již léta potýká s vysokými náklady a podle výnosů výrazně zaostává za koncernovými společnostmi, jako jsou Škoda, Seat a Audi.