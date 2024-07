Německé dráhy během Eura selhaly. Nyní chystají výluku klíčového koridoru

Německé železnice v posledních letech bojují s masivním nárůstem zpoždění, poruchami i dalšími technickými závadami. Odborníci říkají, že za nekončícími problémy drah stojí hlavně nedostatek investic. Mnozí z nich tak začali německou železniční infrastrukturu přirovnávat spíše k rozvojovému světu, píše britský portál The Guardian.

„Pokud to ještě nebylo jasné dříve, zkušenosti z Eura ukázaly, jaké problémy má dopravce Deutsche Bahn se spolehlivostí a dochvilností,“ napsal v pondělí německý deník Die Zeit.

Už brzy však má začít oprava sedmdesátikilometrového úseku mezi Frankfurtem a Mannheimem, který je klíčovou vnitrostátní i mezinárodní železniční trasou, po které jezdí každý sedmý německý dálkový vlak. Celkem se na tuto železniční tepnu každý den dostane zhruba 300 vlaků, které přepraví asi 15 tisíc cestujících. Rovněž jde o klíčovou spojku pro nákladní dopravu.

Cestující budou muset během výluky využívat alternativní trasy, přejít na náhradní autobusovou dopravu nebo využít k přepravě vlastní či sdílený osobní automobil. Nákladní doprava se bude muset minimálně z části přesunout z železnice na silnici. Němci i turisté se tak budou muset obrnit ještě výraznější trpělivostí.

Pět dlouhých měsíců

Klíčový železniční úsek má být uzavřený po dobu pěti měsíců, během kterých dojde k výměně pražců, výhybek, kolejí, návěstidel, trakčního vedení i tisíce tun železničního svršku. Modernizací mají projít také dvě desítky stanic na trase. Kolem trati rovněž vyrostou protihlukové stěny. Potřebné komponenty se již několik měsíců vyrábějí v továrnách v Německu, Asii i jinde v Evropě.

„Spojení ,made in Germany‘, které bylo dlouho považována za mezinárodně uznávaný punc kvality, by se v důsledku nesčetných mizerných zkušeností měla změnit spíše ,na late in Germany‘. Když si na naše vlaky stěžují i Britové, kteří nejsou zrovna rozmazlení, víme, že je něco opravdu špatně,“ vtipkoval během fotbalového Eura jeden z komentátorů kvůli velkému počtu fanoušků, kteří přicházeli na zápasy pozdě nebo se na ně dokonce vůbec nedostali.

Zklamaní fanoušci

Řada Němců je ale k chystaným opravám skeptická a říká, že potrvají déle, než nyní vedení společnosti Deutsche Bahn tvrdí. Vedení dopravce si problémy uvědomuje. Za potíže během fotbalového svátku se fanouškům omluvilo a slíbilo adekvátní kompenzace. Pro řadu milovníků fotbalu to ale může být jen velmi slabá útěcha. Euro se totiž koná pouze každé čtyři roky.

I proto vedení Deutsche Bahn slíbilo, že do roku 2030 zrekonstruuje celkem 40 železničních úseků o celkové délce 4 tisíc kilometrů. Celkově tyto opravy vyjdou na 40 miliard eur (asi 1 bilion korun). Německý železniční podnik slibuje, že investice by měla zajistit efektivní a rychlou dopravu. Finance pro zbývajících 39 záměrů ale ještě nejsou ze 100 procent zajištěné, uzavírá portál The Guardian.