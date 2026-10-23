Návrh vyšel od uskupení Kronberger Kreis, které působí jako odborný poradní sbor Nadace pro tržní hospodářství (Stiftung Marktwirtschaft). Mezi jeho členy patří vlivní ekonomové a právníci. Prosazují důsledné reformy orientované na trh, hospodářskou soutěž a deregulaci. Z návrhu cituje týdeník Der Spiegel.
„Neexistuje žádné přesvědčivé ekonomické ospravedlnění pro tak rozsáhlé státní zásahy,“ uvedl mluvčí uskupení Lars Feld. Cílená opatření mohou sice mít smysl v případě, že selže trh nebo například za účelem ochrany životního prostředí a přírody. Plošné dotace pro zemědělský sektor však podle Felda nejsou vhodným nástrojem.
Protržně orientovaní profesoři ekonomie přicházejí se svou analýzou před nadcházejícím vyjednáváním o víceletém finančním rámci Evropské unie na období let 2028 až 2034. Tato jednání podle nich představují příležitost k zásadnímu přenastavení evropské zemědělské politiky.
Zemědělské dotace v Německu poskytované z prostředků EU, federální vlády i jednotlivých spolkových zemí dosahují podle expertů více než deseti miliard eur (243 miliard Kč) ročně. V uplynulých pěti letech tvořily tyto veřejné prostředky přibližně 42 procent příjmů v zemědělství. Zemědělský sektor se přitom na hospodářském výkonu země podílí méně než jedním procentem, poznamenává šéf hospodářského institutu Ifo a také člen uskupení Clemens Fuest.
Plošné zemědělské dotace neospravedlňuje ani argument potravinové bezpečnosti, říká Fuest. „Zajištění dodávek nezávisí na dosažení co nejvyšší míry národní soběstačnosti, ale na otevřených trzích, rozmanitých zdrojích zásobování a náležité přípravě na mimořádné krizové situace,“ argumentuje šéf Ifo.
Experti také upozorňují, že dohody o volném obchodu často ztroskotají kvůli odporu zemědělců. A to přesto, že by z nich spotřebitelé i další hospodářská odvětví mohli těžit.
Bývalá německá vláda plánovala zrušit dotace na zemědělskou naftu. Zemědělci ale několik týdnů po celé zemi protestovali s traktory a nakonec byli úspěšní: od začátku roku 2026 se dotace plně obnovila.
„Nemůžeme dotace utvářet na základě toho, kdo zapálí nejvíce domů nebo kdo je nejradikálnější,“ varuje však Fuest.
Jako příklady zemí, kde zemědělství funguje s výrazně menšími tržními zásahy, uvádějí experti německého uskupení Austrálii a Nový Zéland. Novozélandský zemědělský sektor prošel díky reformám formou šokové terapie a nyní je považován za efektivní. Mnoho malých farem tam však zároveň zaniklo, přiznávají experti.