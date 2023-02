Cena nemovitostí poprvé od roku 2013 klesla, je nižší poptávka o byty i domy

Ceny bytů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v mezikvartálním srovnání poprvé od začátku roku 2013 klesly, a to v průměru o 0,7 procenta. Trh s nemovitostmi pokračoval v poklesu. Jak u bytů, tak u rodinných domů se poptávka dále mírně snížila. Vyplývá to z HB Indexu Hypoteční banky, jež patří do skupiny ČSOB.