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Co se stane, když člověk neplatí zdravotní a důchodové pojištění?

Pavla Žáková
  6:33
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Zdravotní a důchodové pojištění si někdy lidé neplatí, aniž by si to uvědomili.

Zdravotní a důchodové pojištění si někdy lidé neplatí, aniž by si to uvědomili. | foto: Profimedia.cz

Práce na dohodu, zkrácený úvazek nebo pár týdnů mezi dvěma zaměstnáními mohou vypadat jako běžná životní situace. Právě tehdy ale lidé někdy zjistí, že za ně zdravotní pojištění nikdo neplatí. U důchodového pojištění sice nemusí vzniknout dluh, chybějící doba se ale může po letech projevit při nároku na důchod. Největší chybou je spoléhat na to, že vše automaticky vyřeší zaměstnavatel.

Člověk chodí do zaměstnání, nosí domů výplatu a má za to, že povinné odvody má vyřešené. Přesto se snadno může stát, že zdravotní pojištění za něj nikdo neodvádí a kvůli chybějícímu důchodovému pojištění se mu ani odpracovaná doba nezapočítá do důchodu. Stačí, aby pracoval na dohodu s příjmem pod rozhodnou hranicí. Jaké jsou další případy, kdy lidé chybují v placení zdravotního a sociálního pojištění, a jak je řešit?

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Práce na dohodu může být největší past

Že nejde jen o teoretický problém, ukazují zkušenosti lidí na sociálních sítích. Jeden z diskutujících na Redditu například uvedl: „Našel jsem si brigádu, kde to za mě měli odvádět. Po pár měsících mi zavolali z VZP a zjistil jsem dluh 10 tisíc. Firma, kde jsem měl brigádu, se na to vykašlala.“

Podobné problémy často nevznikají úmyslně. Lidé jednoduše nevědí, že změnou zaměstnání, ukončením studia nebo třeba vyřazením z evidence úřadu práce se může změnit také to, kdo za ně zdravotní pojištění odvádí.

„U zdravotního pojištění je důležité si uvědomit jednu základní věc: pokud je člověk účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění, musí být vyřešeno, kdo za něj pojistné odvádí. A právě u dohod, zkrácených úvazků nebo souběhu více zaměstnání vznikají situace, kdy si lidé myslí, že je všechno automaticky vyřešené zaměstnavatelem, ale nemusí tomu tak být,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Práce na dohodu neznamená, že nemusíte platit pojištění

Jak je to s dohodami DPP a DPČ?

Zvláštní pozornost si zaslouží práce na dohodu. U dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) totiž záleží na výši měsíčního příjmu.

V roce 2026 vzniká u DPČ účast na pojištění při příjmu alespoň 4 500 korun měsíčně, u DPP je rozhodnou hranicí 12 000 korun měsíčně. DPP nebo DPČ uzavřené u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají.

Pokud zaměstnanec zůstane pod příslušným limitem, pojistné se z této dohody neodvádí. A právě zde vzniká nebezpečný omyl: člověk má zaměstnavatele, a proto předpokládá, že má automaticky vyřešené také zdravotní pojištění. Nemusí to tak být.

K povinným odvodům patří zdravotní a v některých případech i důchodové pojištění.

„Pokud například někdo celý měsíc pracuje pouze na DPP za 10 000 korun, není státním pojištěncem, nepodniká a nemá jiné zaměstnání zakládající účast na zdravotním pojištění, musí si svoji situaci vyřešit sám se zdravotní pojišťovnou. Může se dostat do kategorie osoby bez zdanitelných příjmů – OBZP – a v roce 2026 pak platí zdravotní pojištění 3 024 Kč měsíčně,“ vysvětluje Jáčová.

Problém se v takovém případě mnohdy vynoří až ve chvíli, kdy se ozve zdravotní pojišťovna.

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Kdy je potřeba zbystřit

Největší riziko přichází ve chvíli, kdy se v životě něco mění. Lidé by si měli ověřit svého plátce zdravotního pojištění zejména tehdy, když:

  • skončí v zaměstnání a vezmou si jen menší DPP nebo DPČ,
  • ukončí studium nebo přestanou splňovat podmínky, za kterých za ně platí zdravotní pojištění stát (například věk 26 let, přechod na jinou než denní formu studia aj.),
  • přestanou být evidovaní na úřadu práce,
  • mají několik menších pracovních úvazků současně (zejména když ani u jednoho z nich nedosahuje výdělek minimální mzdy 22 400 korun),
  • pracují pro více zaměstnavatelů,
  • začnou nebo ukončí podnikání,
  • mají pouze zkrácený úvazek s nízkým příjmem,
  • žijí nějakou dobu z úspor či odstupného a nemají další zaměstnání.

„Nejrizikovější jsou podle mě právě přechodové situace: člověk skončí v zaměstnání a vezme si jen malou dohodu, odejde ze školy, přestane být evidovaný na úřadu práce, začne kombinovat několik menších úvazků nebo má více zaměstnavatelů, kteří o sobě navzájem nevědí,“ říká Jáčová.

Kdo řeší zdravotní pojištění

Práce a zdravotní pojištění
SituaceCo se děje se zdravotním pojištěnímNa co si dát pozor
Běžné zaměstnáníPojistné odvádí zaměstnavatelZkontrolovat výplatní pásku a evidenci zdravotní pojišťovny
DPP od rozhodné hranice (12 000 Kč)Z dohody vzniká účast na pojištěníPříjmy se posuzují podle zákonných pravidel
DPP pod hranicíZ dohody se pojistné neodvádíPokud není jiný plátce, může vzniknout povinnost OBZP
DPČ od 4 500 KčZ dohody vzniká účast na pojištěníHlídá se měsíční příjem
DPČ pod 4 500 KčZ dohody se pojistné neodvádíNutné ověřit, zda pojistné neplatí stát či jiný zaměstnavatel
Zkrácený úvazek pod minimální mzdou (22 400 Kč)Pojistné může být nutné doplatit do zákonného minimaVýjimku mají například některé skupiny státních pojištěnců
Člověk bez práce, mimo evidenci ÚPNemá automaticky plátce pojistnéhoMůže se stát OBZP a platit si zdravotní pojištění sám
Více zaměstnáníMinimum může být splněno u jiného zaměstnavateleZaměstnavatelé o tom musí mít potřebné informace

Ani zaměstnanec nemá vždy vyhráno

V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 korun. Od ní se odvíjí také minimální zdravotní pojištění, které představuje 13,5 procenta, tedy 3 024 korun měsíčně.

U běžného zaměstnance odvádí zdravotní pojištění firma: devět procent hradí zaměstnavatel a 4,5 procenta se zaměstnanci srazí ze mzdy.

Problém ale může nastat u zkráceného úvazku. Představme si například člověka, který není státním pojištěncem, nepracuje jinde a nastoupí na zkrácený pracovní poměr s hrubou mzdou 19 000 korun.

Protože nedosáhne minimální mzdy, nestačí v jeho případě zdravotní pojištění vypočítat pouze z 19 tisíc korun. Musí být dodržen minimální vyměřovací základ a rozdíl do minima jde poté k tíži zaměstnance. „To bývá pro zaměstnance překvapení. Mají pocit, že když jsou zaměstnaní, je zdravotní pojištění automaticky vyřešené. Je, ale jeho výše může být vyšší, než očekávali,“ upozorňuje Jáčová.

K povinným odvodům patří zdravotní a v některých případech i důchodové...
K povinným odvodům patří zdravotní a v některých případech i důchodové...

Kdy, proč a kolik musí doplácet zaměstnanec na zdravotním pojištění? Podívejte se na modelový příklad. A jaké jsou další rizikové chvíle v životě, kdy se snadno zapomene na povinné odvody?

Státní pojištěnci mají jiné podmínky

Dopočet do minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění se netýká všech. Výjimku mají například některé skupiny lidí, za které současně platí zdravotní pojištění stát. Patří sem například starobní či invalidní důchodci, studenti splňující zákonné podmínky, lidé evidovaní na úřadu práce nebo někteří lidé pečující o děti.

Takový zaměstnanec může mít například zkrácený úvazek s příjmem 10 tisíc korun a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého příjmu. Do minima se nedoplácí. Právě proto nestačí znát pouze výši mzdy. Rozhodující je také to, z jakého titulu je člověk pojištěný.

Opravdu studenti nemusejí platit zdravotní a důchodové pojištění?

Dvě práce? Zaměstnavatelé nemusejí vědět jeden o druhém

Komplikace může přinést také souběh několika zaměstnání. Pokud někdo například dostává v hlavním zaměstnání 50 tisíc korun hrubého a u druhého zaměstnavatele si na menší úvazek vydělá dalších 15 tisíc, minimální vyměřovací základ už splnil v hlavním zaměstnání.

Ve druhém zaměstnání proto není potřeba dopočítávat zdravotní pojištění do minima. Druhý zaměstnavatel ale musí vědět, že podmínku zaměstnanec splňuje jinde. Zaměstnanec mu to musí doložit.

Jestliže zaměstnavatel potřebné informace nemá, může dojít naopak ke zbytečnému doplatku pojistného. „Zaměstnavatel nemůže vědět všechno. Neví automaticky, že máte ještě další zaměstnání, že jste začali podnikat, že za vás pojistné platí stát nebo že se vaše situace změnila,“ upozorňuje ředitelka účetní firmy. Doporučuje proto kontrolovat nejen výplatní pásku, ale čas od času také údaje vedené přímo u zdravotní pojišťovny. U řady zdravotních pojišťoven to lze udělat přímo v mobilní aplikaci, aniž by bylo nutné navštěvovat pobočku.

Když chybu udělá zaměstnavatel

Ne každý problém s pojistným vzniká proto, že si zaměstnanec špatně vyložil pravidla. Někdy svou povinnost skutečně nesplní zaměstnavatel. Takovou zkušenost popsal i jeden z diskutujících z Brna, který si všiml, že u něj zdravotní pojišťovna stále eviduje firmu, pro kterou už nepracoval. Následně zjistil, že firma za něj neodváděla svou část zdravotního pojištění.

Naštěstí pojišťovna uznala, že chyba nevznikla na jeho straně. „Jen chtěli zápočtový list jako potvrzení. Penále a pojistné za dva roky by byly hodně slušné, naštěstí jsem ten papír našel,“ popsal, jak to u něj dopadlo. Z tohoto důvodu je dobré si i po skončení zaměstnaneckého poměru nechávat doklady, jako jsou například pracovní smlouvy či výplatní pásky.

Kdy se musí platit důchodové pojištění?

Zdravotní a důchodové pojištění se v jedné zásadní věci liší: u toho důchodového mohou nastat období, kdy ho za daného člověka neplatí nikdo. Žádný dluh tím nevzniká, problém ale může nastat až po letech. Při žádosti o důchod.

Období bez placeného důchodového pojištění (pokud to nejsou náhradní doby, jako třeba péče o malé dítě), se do nároku na důchod nepočítá.

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Typickým příkladem může být dlouhodobá práce pouze na podlimitní dohodu, z jaké se důchodové pojištění (ani to zdravotní) neodvádí. Podobně tomu bývá u „mezer“ mezi dvěma zaměstnáními, pokud se člověk nepřihlásí na úřad práce. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto radí si čas od času zkontrolovat své důchodové konto a případně zvážit dobrovolnou účast na důchodovém pojištění. K té se lze v některých případech přihlásit i zpětně. Doba, po niž ho lze platit, je ale omezená (s výjimkou studia).

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Rizikovým obdobím je také to po rodičovské. Ženy, které zůstanou v domácnosti, i když už mají děti větší, si ani nemusejí uvědomit, že jim plynou měsíce a roky, které se do důchodu nezapočítají. Péče o dítě se jako náhradní doba zohledňuje maximálně do 4. narozenin, potom už ne. „Včera přišla řeč na to důchodové pojištění, já (kamarádce) přiznala, že už si ho tři roky platím, ona se vysmála, že zbytečně vyhazuji peníze,“ svěřila se například jedna z maminek na platformě eMimino. V případě, jako je ten její, je maximální doba dobrovolné účasti na sociálním pojištění omezena 15 lety. Měsíční částka přitom činí 3 428 Kč (pro rok 2026, výše se odvozuje od čtvrtiny průměrné mzdy jako její 0,28 násobek).

Jak je to po rodičovské s pojištěním, pokud žena (či muž) nenastoupí do práce nebo nezačne podnikat? Věkové hranice jsou různé u zdravotního a důchodového pojištění.

Důsledky neplacení důchodového pojištění jsou méně viditelné než u zdravotního. Chybějící doba se nemusí nijak projevit, člověk si ji uvědomí až ve chvíli, kdy zažádá o starobní důchod nebo se začne zajímat o svůj nárok na něj.

Když už zdravotní pojišťovna hlásí dluh

Kdo zjistí problém zpětně, neměl by na nic čekat. U zaměstnanců je dobré se obrátit v první řadě na zaměstnavatele. Zároveň je však dobré komunikovat i se zdravotní pojišťovnou. Zejména v případě, že pojišťovna člověka sama osloví, neměl by „hrát mrtvého brouka“.

Mluvčí Všeobecné zdravétní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová uvádí, že pojišťovna se vždy snaží kontaktovat klienty pomocí údajů, které má o nich k dispozici. I proto je dobré mít u pojišťovny vyplněné své aktuální číslo na mobil a aktuální e-mail.

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V případě, že dluh je velký a klient nemá na splacení okamžitě, je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři. Jak uvádějí zkušenosti lidí z diskuzí, pojišťovny bývají vcelku ochotné odmazat penále nebo ho snížit na minimum, pokud člověk situaci řeší a splátkový kalendář dodrží. Slouží k tomu žádost o odstranění tvrdosti zákona.

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