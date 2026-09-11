Člověk chodí do zaměstnání, nosí domů výplatu a má za to, že povinné odvody má vyřešené. Přesto se snadno může stát, že zdravotní pojištění za něj nikdo neodvádí a kvůli chybějícímu důchodovému pojištění se mu ani odpracovaná doba nezapočítá do důchodu. Stačí, aby pracoval na dohodu s příjmem pod rozhodnou hranicí. Jaké jsou další případy, kdy lidé chybují v placení zdravotního a sociálního pojištění, a jak je řešit?
Práce na dohodu může být největší past
Že nejde jen o teoretický problém, ukazují zkušenosti lidí na sociálních sítích. Jeden z diskutujících na Redditu například uvedl: „Našel jsem si brigádu, kde to za mě měli odvádět. Po pár měsících mi zavolali z VZP a zjistil jsem dluh 10 tisíc. Firma, kde jsem měl brigádu, se na to vykašlala.“
Podobné problémy často nevznikají úmyslně. Lidé jednoduše nevědí, že změnou zaměstnání, ukončením studia nebo třeba vyřazením z evidence úřadu práce se může změnit také to, kdo za ně zdravotní pojištění odvádí.
„U zdravotního pojištění je důležité si uvědomit jednu základní věc: pokud je člověk účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění, musí být vyřešeno, kdo za něj pojistné odvádí. A právě u dohod, zkrácených úvazků nebo souběhu více zaměstnání vznikají situace, kdy si lidé myslí, že je všechno automaticky vyřešené zaměstnavatelem, ale nemusí tomu tak být,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
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Práce na dohodu neznamená, že nemusíte platit pojištění
Jak je to s dohodami DPP a DPČ?
Zvláštní pozornost si zaslouží práce na dohodu. U dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) totiž záleží na výši měsíčního příjmu.
V roce 2026 vzniká u DPČ účast na pojištění při příjmu alespoň 4 500 korun měsíčně, u DPP je rozhodnou hranicí 12 000 korun měsíčně. DPP nebo DPČ uzavřené u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají.
Pokud zaměstnanec zůstane pod příslušným limitem, pojistné se z této dohody neodvádí. A právě zde vzniká nebezpečný omyl: člověk má zaměstnavatele, a proto předpokládá, že má automaticky vyřešené také zdravotní pojištění. Nemusí to tak být.
„Pokud například někdo celý měsíc pracuje pouze na DPP za 10 000 korun, není státním pojištěncem, nepodniká a nemá jiné zaměstnání zakládající účast na zdravotním pojištění, musí si svoji situaci vyřešit sám se zdravotní pojišťovnou. Může se dostat do kategorie osoby bez zdanitelných příjmů – OBZP – a v roce 2026 pak platí zdravotní pojištění 3 024 Kč měsíčně,“ vysvětluje Jáčová.
Problém se v takovém případě mnohdy vynoří až ve chvíli, kdy se ozve zdravotní pojišťovna.
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Kdy je potřeba zbystřit
Největší riziko přichází ve chvíli, kdy se v životě něco mění. Lidé by si měli ověřit svého plátce zdravotního pojištění zejména tehdy, když:
- skončí v zaměstnání a vezmou si jen menší DPP nebo DPČ,
- ukončí studium nebo přestanou splňovat podmínky, za kterých za ně platí zdravotní pojištění stát (například věk 26 let, přechod na jinou než denní formu studia aj.),
- přestanou být evidovaní na úřadu práce,
- mají několik menších pracovních úvazků současně (zejména když ani u jednoho z nich nedosahuje výdělek minimální mzdy 22 400 korun),
- pracují pro více zaměstnavatelů,
- začnou nebo ukončí podnikání,
- mají pouze zkrácený úvazek s nízkým příjmem,
- žijí nějakou dobu z úspor či odstupného a nemají další zaměstnání.
„Nejrizikovější jsou podle mě právě přechodové situace: člověk skončí v zaměstnání a vezme si jen malou dohodu, odejde ze školy, přestane být evidovaný na úřadu práce, začne kombinovat několik menších úvazků nebo má více zaměstnavatelů, kteří o sobě navzájem nevědí,“ říká Jáčová.
Kdo řeší zdravotní pojištění
|Situace
|Co se děje se zdravotním pojištěním
|Na co si dát pozor
|Běžné zaměstnání
|Pojistné odvádí zaměstnavatel
|Zkontrolovat výplatní pásku a evidenci zdravotní pojišťovny
|DPP od rozhodné hranice (12 000 Kč)
|Z dohody vzniká účast na pojištění
|Příjmy se posuzují podle zákonných pravidel
|DPP pod hranicí
|Z dohody se pojistné neodvádí
|Pokud není jiný plátce, může vzniknout povinnost OBZP
|DPČ od 4 500 Kč
|Z dohody vzniká účast na pojištění
|Hlídá se měsíční příjem
|DPČ pod 4 500 Kč
|Z dohody se pojistné neodvádí
|Nutné ověřit, zda pojistné neplatí stát či jiný zaměstnavatel
|Zkrácený úvazek pod minimální mzdou (22 400 Kč)
|Pojistné může být nutné doplatit do zákonného minima
|Výjimku mají například některé skupiny státních pojištěnců
|Člověk bez práce, mimo evidenci ÚP
|Nemá automaticky plátce pojistného
|Může se stát OBZP a platit si zdravotní pojištění sám
|Více zaměstnání
|Minimum může být splněno u jiného zaměstnavatele
|Zaměstnavatelé o tom musí mít potřebné informace
Ani zaměstnanec nemá vždy vyhráno
V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 korun. Od ní se odvíjí také minimální zdravotní pojištění, které představuje 13,5 procenta, tedy 3 024 korun měsíčně.
U běžného zaměstnance odvádí zdravotní pojištění firma: devět procent hradí zaměstnavatel a 4,5 procenta se zaměstnanci srazí ze mzdy.
Problém ale může nastat u zkráceného úvazku. Představme si například člověka, který není státním pojištěncem, nepracuje jinde a nastoupí na zkrácený pracovní poměr s hrubou mzdou 19 000 korun.
Protože nedosáhne minimální mzdy, nestačí v jeho případě zdravotní pojištění vypočítat pouze z 19 tisíc korun. Musí být dodržen minimální vyměřovací základ a rozdíl do minima jde poté k tíži zaměstnance. „To bývá pro zaměstnance překvapení. Mají pocit, že když jsou zaměstnaní, je zdravotní pojištění automaticky vyřešené. Je, ale jeho výše může být vyšší, než očekávali,“ upozorňuje Jáčová.
Kdy, proč a kolik musí doplácet zaměstnanec na zdravotním pojištění? Podívejte se na modelový příklad. A jaké jsou další rizikové chvíle v životě, kdy se snadno zapomene na povinné odvody?
Státní pojištěnci mají jiné podmínky
Dopočet do minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění se netýká všech. Výjimku mají například některé skupiny lidí, za které současně platí zdravotní pojištění stát. Patří sem například starobní či invalidní důchodci, studenti splňující zákonné podmínky, lidé evidovaní na úřadu práce nebo někteří lidé pečující o děti.
Takový zaměstnanec může mít například zkrácený úvazek s příjmem 10 tisíc korun a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého příjmu. Do minima se nedoplácí. Právě proto nestačí znát pouze výši mzdy. Rozhodující je také to, z jakého titulu je člověk pojištěný.
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Dvě práce? Zaměstnavatelé nemusejí vědět jeden o druhém
Komplikace může přinést také souběh několika zaměstnání. Pokud někdo například dostává v hlavním zaměstnání 50 tisíc korun hrubého a u druhého zaměstnavatele si na menší úvazek vydělá dalších 15 tisíc, minimální vyměřovací základ už splnil v hlavním zaměstnání.
Ve druhém zaměstnání proto není potřeba dopočítávat zdravotní pojištění do minima. Druhý zaměstnavatel ale musí vědět, že podmínku zaměstnanec splňuje jinde. Zaměstnanec mu to musí doložit.
Jestliže zaměstnavatel potřebné informace nemá, může dojít naopak ke zbytečnému doplatku pojistného. „Zaměstnavatel nemůže vědět všechno. Neví automaticky, že máte ještě další zaměstnání, že jste začali podnikat, že za vás pojistné platí stát nebo že se vaše situace změnila,“ upozorňuje ředitelka účetní firmy. Doporučuje proto kontrolovat nejen výplatní pásku, ale čas od času také údaje vedené přímo u zdravotní pojišťovny. U řady zdravotních pojišťoven to lze udělat přímo v mobilní aplikaci, aniž by bylo nutné navštěvovat pobočku.
Když chybu udělá zaměstnavatel
Ne každý problém s pojistným vzniká proto, že si zaměstnanec špatně vyložil pravidla. Někdy svou povinnost skutečně nesplní zaměstnavatel. Takovou zkušenost popsal i jeden z diskutujících z Brna, který si všiml, že u něj zdravotní pojišťovna stále eviduje firmu, pro kterou už nepracoval. Následně zjistil, že firma za něj neodváděla svou část zdravotního pojištění.
Naštěstí pojišťovna uznala, že chyba nevznikla na jeho straně. „Jen chtěli zápočtový list jako potvrzení. Penále a pojistné za dva roky by byly hodně slušné, naštěstí jsem ten papír našel,“ popsal, jak to u něj dopadlo. Z tohoto důvodu je dobré si i po skončení zaměstnaneckého poměru nechávat doklady, jako jsou například pracovní smlouvy či výplatní pásky.
Kdy se musí platit důchodové pojištění?
Zdravotní a důchodové pojištění se v jedné zásadní věci liší: u toho důchodového mohou nastat období, kdy ho za daného člověka neplatí nikdo. Žádný dluh tím nevzniká, problém ale může nastat až po letech. Při žádosti o důchod.
Období bez placeného důchodového pojištění (pokud to nejsou náhradní doby, jako třeba péče o malé dítě), se do nároku na důchod nepočítá.
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Typickým příkladem může být dlouhodobá práce pouze na podlimitní dohodu, z jaké se důchodové pojištění (ani to zdravotní) neodvádí. Podobně tomu bývá u „mezer“ mezi dvěma zaměstnáními, pokud se člověk nepřihlásí na úřad práce. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto radí si čas od času zkontrolovat své důchodové konto a případně zvážit dobrovolnou účast na důchodovém pojištění. K té se lze v některých případech přihlásit i zpětně. Doba, po niž ho lze platit, je ale omezená (s výjimkou studia).
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Rizikovým obdobím je také to po rodičovské. Ženy, které zůstanou v domácnosti, i když už mají děti větší, si ani nemusejí uvědomit, že jim plynou měsíce a roky, které se do důchodu nezapočítají. Péče o dítě se jako náhradní doba zohledňuje maximálně do 4. narozenin, potom už ne. „Včera přišla řeč na to důchodové pojištění, já (kamarádce) přiznala, že už si ho tři roky platím, ona se vysmála, že zbytečně vyhazuji peníze,“ svěřila se například jedna z maminek na platformě eMimino. V případě, jako je ten její, je maximální doba dobrovolné účasti na sociálním pojištění omezena 15 lety. Měsíční částka přitom činí 3 428 Kč (pro rok 2026, výše se odvozuje od čtvrtiny průměrné mzdy jako její 0,28 násobek).
Důsledky neplacení důchodového pojištění jsou méně viditelné než u zdravotního. Chybějící doba se nemusí nijak projevit, člověk si ji uvědomí až ve chvíli, kdy zažádá o starobní důchod nebo se začne zajímat o svůj nárok na něj.
Když už zdravotní pojišťovna hlásí dluh
Kdo zjistí problém zpětně, neměl by na nic čekat. U zaměstnanců je dobré se obrátit v první řadě na zaměstnavatele. Zároveň je však dobré komunikovat i se zdravotní pojišťovnou. Zejména v případě, že pojišťovna člověka sama osloví, neměl by „hrát mrtvého brouka“.
Mluvčí Všeobecné zdravétní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová uvádí, že pojišťovna se vždy snaží kontaktovat klienty pomocí údajů, které má o nich k dispozici. I proto je dobré mít u pojišťovny vyplněné své aktuální číslo na mobil a aktuální e-mail.
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V případě, že dluh je velký a klient nemá na splacení okamžitě, je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři. Jak uvádějí zkušenosti lidí z diskuzí, pojišťovny bývají vcelku ochotné odmazat penále nebo ho snížit na minimum, pokud člověk situaci řeší a splátkový kalendář dodrží. Slouží k tomu žádost o odstranění tvrdosti zákona.