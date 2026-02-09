Národní ekonomická rada vlády byla odborným poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.
Členy NERV byli přední tuzemští ekonomové. Podle zjištění iDNES.cz pro ně není zrušení NERV žádným překvapením. „Čekala jsem to, nová vláda už zasedání NERV nesvolala, takže jsem konec činnosti očekávala,“ uvedla například hlavní ekonomka Raiffeisenbank a bývalá členka NERV Helena Horská.
Také ekonom Dominik Stroukal, který aktuálně přednáší na Metropolitní univerzitě Praha, není krokem nijak zaskočený. „My jsme se zrušili už loni, takže vlastně moc nerozumím, proč to vláda oznamuje zrovna teď. NERV už se totiž neschází delší dobu, loni jsme ukončili činnost už před volbami, abychom do nich nezasahovali,“ vysvětlil situaci pro iDNES.cz. Dodal, že za dobu svého fungování NERV pro vládu připravil sborník různých ekonomických opatření, která současná vláda může v případě zájmu využít.
Stroukal také uvedl, že nemá žádné zprávy o tom, že by si kabinet Andreje Babiše chtěl sestavit vlastní radu. „Každá vláda NERV neměla, je to krizový orgán, takže ho mít nemusí. Prozatím byl vždy založený během některé z krizí, a to ve finanční, dluhové, covidové a pak rozpočtové po covidu. Pokud tedy nemáme krizi, s níž by měli ekonomové pomáhat, není důvod mít NERV,“ popsal dále ekonom.
NERV je krizový orgán
Stroukal ale upozornil, že poslední zmíněnou krizi – tu rozpočtovou – za sebou Česko stále nemá. „Očekával bych tedy, že by něco podobného pokračovat mělo. Hlavní téma teď byla konsolidace veřejných financí a tento úkol ještě vyřešený rozhodně není,“ uzavírá Stroukal.
Nejvíc na sebe NERV upozornil při tvorbě konsolidačního balíčku i důchodové reformy, kterým se vláda Petra Fialy snažila zlepšit stav veřejných financí.
Členové NERV tak minulé vládě předložily zhruba dvě desítky opatření, která měla stav rozpočtů zlepšit. Mezi nimi byl například i vyšší věk odchodu do důchodu nebo růst některých daní. Současná vláda má ve svém programovém prohlášení naopak plány některé z těchto kroků, které nakonec našly uplatnění, rušit nebo zmírňovat.
Nadčasové rady
Poslední zasedání NERV proběhlo podle jejího dalšího bývalého člena Dana Prokopa 1. července. Na něm členové diskutovali opatření z oblasti zdravotní prevence a rozvoje regionů. „To si myslím, že by současná vláda mohla využít. NERV připravoval hodně věcí, na které může nová vláda navázat. Přál bych si, aby tato opatření nezanikla. Řada z nich se překrývá například i s hospodářskou strategií ministra Karla Havlíčka. Ta doporučení jsou tedy nadstranická,“ shrnul ekonom a sociolog Prokop. Zmínil také materiály NERV věnované ekonomickému růstu nebo dostupnosti bydlení.
Prokop dále apeluje, aby vláda nerezignovala na změny v důchodech. „Pokud je zruší zcela, tak kolem roku 2050 až 2060 bude systém naprosto neudržitelný. Jde ale dělat řada změn, kterými naplní svůj program, ale zároveň to bude udržitelné. Řada zemí například má odchodový věk do důchodu nižší, ale je potřeba splnit relativně hodně odpracovaných let,“ dodal.