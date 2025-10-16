Jaký dopad bude mít propouštění na zaměstnance v Česku, společnost neupřesnila. Podle mluvčí firmy Nestlé Česko se konkrétních plánech bude pracovat v následujících měsících.
„Svět se mění a Nestlé se mu musí rychleji přizpůsobit,“ což bude znamenat přijetí obtížných, ale nezbytných rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců,“ uvedl šéf firmy Philipp Navratil, který stanul v jejím čele na začátku září.
Podle mluvčí Nestlé Česko Terezy Procházkové bude mít propouštění na každý trh odlišný dopad. Týkat se bude trhů a funkcí po celém světě a každá země si připraví vlastní plán pro snižování počtu zaměstnanců. „V této fázi nejsme schopni uvést konkrétní plány pro jednotlivé země. Na konkrétních plánech se bude pracovat v následujících měsících a v první řadě budou diskutovány se zaměstnanci a odborovými organizacemi,“ uvedla Procházková. V Česku firma zaměstnává zhruba 1800 lidí.
Nestlé za uplynulých devět měsíců vykázalo pokles tržeb o 1,9 procenta na 65,9 miliardy švýcarských franků (1,72 bilionu Kč). V samotném třetím čtvrtletí se ale tržby zvýšily více, než se čekalo, díky cenovým nárůstům v oblasti cukrovinek a káv.
Firma, která aktuálně zaměstnává asi 277 000 lidí, plánuje propustit do roku 2027 zhruba 12 000 kancelářských pracovníků napříč funkcemi a geografickými oblastmi. Chce tak ročně ušetřit miliardu švýcarských franků. Další 4 000 zaměstnanců by měly přijít o místo ve výrobě a v dodavatelském řetězci.
Nestlé se řadí mezi největší potravinářské firmy světa, podniká ve 189 zemích. V červnu společnost oznámila, že propustí v závodě v Krupce na Teplicku 80 ze 400 zaměstnanců. Do Nestlé Česko patří kromě Krupky ještě továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov. Součástí společnosti je česká skupina od roku 1992.