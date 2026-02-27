Představenstvo Warner Bros ve čtvrtek večer oznámilo, že nejnovější zvýšená kupní cena 31 dolarů za akcii nabízená Paramountem za celou společnost překonala předchozí nabídku Netflixu. Ten vzápětí prohlásil, že nová cena, kterou by jako „disciplinovaná“ firma musel zaplatit, už není „finančně atraktivní“.
„Věříme, že bychom byli silnými správci ikonických značek Warner Bros.,“ uvedli ve společném prohlášení spoluředitelé Netflixu Ted Sarandos a Greg Peters. „Ale tato transakce vždy byla ‚pěknou možností‘ za vhodnou cenu, nikoli ‚nutností‘ za každou cenu,“ dodali.
Koupě společnosti Warner Bros. Discovery promění podobu Hollywoodu a širší mediální scény, píše AP. Na rozdíl od Netflixu, který měl zájem pouze o studia a streamovací služby, Paramount chce společnost Warner Bros celou. To znamená, že HBO Max, kultovní tituly jako „Harry Potter“ a dokonce CNN se mohou brzy ocitnout pod stejnou střechou jako stanice CBS, filmy jako Top Gun, Titanic či Kmotr a streamovací služba Paramount+.
Vyhlídka na takové sloučení, která ještě vyžaduje zelenou od akcionářů Warneru Bros i regulačních orgánů, vyvolává jak obavy z možného monopolu, tak otázky ohledně politického vlivu, poznamenala AP.
Warner Bros opakovaně podporoval dohodu, kterou v prosinci uzavřel s Netflixem. Paramount nicméně pokračoval v nepřátelské bitvě o převzetí a minulý týden se mu podařilo přivést Warner Bros zpět k jednacímu stolu.
Ve čtvrtek večer pak dal Warner Bros Netflixu čtyři pracovní dny na to, aby přišel s protinabídkou k vylepšené nabídce Paramountu na odkup celé společnosti za 31 dolarů za akcii, která ji hodnotila přibližně na 111 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč) včetně dluhu. Netflix předtím nabídl za studia a streamovací divizi Warner Bros 27,75 dolaru za akcii, což celou firmu ohodnotilo na 83 miliard dolarů včetně dluhu.
Akcie Netflixu po zprávě podle Reuters vyskočily o více než deset procent.