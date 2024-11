Omezit sprchování, opravit kohoutky. New York bojuje s nedostatkem vody

Osmimilionová americká metropole bojuje s nedostatkem vody. Starosta New Yorku požádal všechny obyvatele, aby co možná nejvíce snížili spotřebu, a to zejména při každodenních činnostech. Týká se to třeba i čištění zubů nebo mytí chodníků. Těmito jednoduchými opatřeními chce New York alespoň pro nynějšek předejít ještě výraznějším komplikacím, píše The Guardian.

Na meteorologické stanici v newyorském Central Parku během října zaznamenali jen 0,2 milimetru srážek. Přitom dlouhodobé říjnové průměry jsou na této stanici výrazně vyšší a dosahují přibližně na 120 milimetrů. K nedostatečnému množství srážek se navíc přidaly i neobvykle vysoké teploty, kvůli nimž půda na severovýchodě USA rychle vysychá.

Prevence jako základ úspěchu

Adams se na obyvatele New Yorku obrátil prostřednictvím videa, které umístil na sociální sítě. V něm všechny vyzval, aby důrazně omezil plýtvání. „Matka příroda je ta, která rozhoduje. Musíme se přizpůsobit,“ vzkázal svým sledujícím newyorský starosta.

Kvůli silnému riziku dlouhodobého sucha se rozhodl vyhlásit stav s názvem „Drought watch“, který spočívá v pozorování sucha. Tento stav má Američanům naznačovat, že preventivní úsporná opatření jsou namístě a díky jejich dodržování povede k tomu, že nebude třeba řešit výraznější omezení.

K nynějším komplikacím negativně přispívá také probíhající oprava jednoho z hlavních akvaduktů, který přivádí vodu z oblasti Catskill na sever od New Yorku. Kvůli této opravě jsou obyvatelé města více odkázáni na vodní zdroje v nádržích v severních předměstích. I v těchto místech ale bojují s nedostatkem srážek, proti průměru byly říjnové úhrny asi o čtyři pětiny nižší.

New Yorku se daří snižovat spotřebu vody

Průměrná denní spotřeba vody v New Yorku momentálně dosahuje zhruba 4,2 miliard litrů. To je asi o 35 procent méně než v roce 1979, kdy byla místní spotřeba vody na historických maximech. Následně ale již začala klesat i díky pokroku v odhalování úniků vody.

I přesto je ale případné dlouhodobé sucho pro New York výrazným problémem, který může zkomplikovat dosavadní trendy. S nedostatkem srážek navíc nebojuje pouze New York, problém řeší i jiné části USA. Jev takzvaného bleskového sucha, které vzniká kombinací nedostatku srážek a vysokých teplot, během října zasáhl asi polovinu Spojených států. Třeba na Halloween se průměrné teploty v severovýchodě USA dostaly na hranici 24 až 28 stupňů Celsia.

Sucho znepříjemňuje běžný život i na řece Mississippi, která je klíčovou dopravní tepnou pro americký středozápad. Hladina vody v této řece je nezvykle nízká, což komplikuje provoz a fungování lodní dopravy. Na východě a ve středu USA se šíří lesní požáry, třeba v Connecticutu se místním hasičským sborům nedaří některé požáry dostat pod kontrolu již několik dnů, uzavírá The Guardian.