Letiště o tom informovalo na síti X. O rozsahu propadu půdy se v příspěvku nezmiňuje, uvedlo ale, že na místě jsou odborníci, kteří vyhodnocují příčiny a připravují opravu.
A sinkhole has shut down one of the runways at LaGuardia International Airport in New York City, prompting cancellations and delays, according to officials.— ABC News (@ABC) May 21, 2026
ABC News' Will Reeve has the details. https://t.co/KLkbWtClfU pic.twitter.com/eY42ztTYje
„Cestující by měli očekávat zpoždění a rušení letů, částečně také kvůli předpovědi počasí, která později během dne předpokládá bouře,“ uvedli zástupci letiště.
LaGuardia je nejmenší ze tří komerčních letišť obsluhujících New York a jeho okolí. Letiště, které leží v Queensu v blízkosti Manhattanu, odbavuje především vnitrostátní lety.
Podle zprávy z roku 2025 čelí americká letiště stále častěji problému nerovnoměrného poklesu terénu pod přistávacími dráhami. Nejrychleji se údajně půda propadá na mezinárodním letišti v San Francisku. Zpráva uvádí, že v USA celkově půda klesá na ploše přibližně 3,5 milionu metrů čtverečních přistávacích drah. Téměř 14 000 metrů čtverečních z nich je tak vystaveno vysokému riziku strukturálního poškození.
Letiště LaGuardia vzniklo na území získaném ve 30. letech 20. století nedaleko zálivu a nachází se na místě, kde kdysi stály domy, hotely a zábavní park.
Uzavření ranveje na letišti LaGuardia přichází téměř dva měsíce po havárii letu společnosti Air Canada, který narazil do hasičského vozu Port Authority na stejné přistávací dráze, kde se nyní nachází propadlina. Zahynuli při tom dva piloti, píše list The Guardian.