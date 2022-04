Nezaměstnanost klesla díky sezonním pracím, tvrdí experti. Vliv války nevnímají

„Za zlepšujícím se trendem je především typická sezonnost, kdy se v jarních měsících obsazují pracovní pozice, které v zimě nebylo možné vykonávat,“ řekl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Příliš se podle něj neprojevil trend příchodu uprchlíků z Ukrajiny, kteří se ovšem na úřad práce jako nezaměstnaní mohou hlásit až od závěru března. Ve srovnání s letošním únorem se tak na úřad práce přihlásilo jen zhruba o 1500 lidí více, ve srovnání s minulým březnem to je dokonce pokles, upozornil.



„Ve vzduchu visí riziko stagflace, nezaměstnanost však stále klesá,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu po sezonním očištění činí pouze 3,2 procenta a je nejnižší od března 2020, upozornil. Celkový počet uchazečů o zaměstnání i počet dosažitelných uchazečů dále rychle klesá a výrazně zaostává za počty volných pracovních míst. Zatímco loni v březnu byl rozdíl mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce zhruba 50 000 pracovních míst, letos je to již 130 000, připomněl.





„Počet nezaměstnaných se meziměsíčně snížil o více než 10 000. To bylo sice více než v březnu předchozích dvou covidových let, ale méně než kdykoliv předtím od roku 2013,“ doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Pohyb Ukrajinců s tuzemským pracovním trhem podle něj viditelně nezahýbal. „Případů odchodu pracovníků z Ukrajiny, kteří byli v Česku již před válkou, není tolik, aby vyvolával hluboké obavy. Naopak z uprchlíků před válkou začal v Česku pracovat zatím jen zlomek,“ dodal.



Český trh práce tak zůstává silně utažený, souhlasila analytička Komerční banky Jana Steckerová. Otázkou podle ní je, jak se v jeho dalším vývoji odrazí nižší hospodářský růst, který sebou současná geopolitická situace nese, i příliv uprchlíků z Ukrajiny. Vzhledem k vyšší nabídce sezonních prací může podle ní podíl nezaměstnaných v jarních měsících ještě nepatrně poklesnout. „V následujících letech však očekáváme, že nezaměstnanost začne mírně stoupat,“ podotkla.



Ani současná situace na Ukrajině zatím neznamená pro české firmy žádnou akutní hrozbu, průmysl stagnuje kolem loňských úrovní, uvedla expertka na řízení lidských zdrojů PwC ČR Andrea Linhartová Palánová. Nelze tedy podle ní očekávat, že by nezaměstnanost v dalších měsících nějak skokově rostla, naopak se startem jarní stavební sezony bude nezaměstnaných spíše ubývat. „Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v EU, firmy řeší opačný problém, kterým je i nadále nedostatek lidí. Právě chybějící zaměstnanci brzdí českou ekonomiku nejvíce,“ dodala.