Nezaměstnanost v červnu klesla o dvě desetiny na 3,7 procenta. Situace by se mohla dále zlepšovat

Praha Podíl nezaměstnaných v Česku v červnu klesl na 3,7 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu méně než v květnu a stejně jako loni v červnu. Počet uchazečů o práci v evidenci úřadu se oproti předchozímu měsíci snížil o zhruba 12 500 na 273 302, zatímco počet volných míst stoupl o 9000 na 355 612. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR.

Ve srovnání s minulým rokem hledalo letos v červnu práci o 3665 lidí víc, meziročně ale přibylo i volných pracovních míst, a to o 20 708.



Důvodem dalšího poklesu nezaměstnanosti jsou podle odborníků především zlepšující se pandemická situace a nedostatek pracovníků ze zahraničí. Trh práce podle Úřadu práce ovlivňují zejména sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, pohostinství, prodeji či ve službách.

„V souvislosti s uvolňováním ochranných opatření obnovili své ekonomické aktivity zaměstnavatelé působící v oborech, ve kterých vlivem pandemie došlo ke značným hospodářským ztrátám. Řada nezaměstnaných také nastoupila do práce v rámci sezonních činností, které už jsou v plném proudu,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„Lidé se vrací do zaměstnání a my budeme s Inspekcí práce kontrolovat, jestli firmy neždímají kvůli ztrátám své zaměstnance,“ napsala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová (ČSSD).

V červnu nezaměstnanost klesla oproti květnu o 0,2 p.b. na 3,7 %. ÚP evidovaly 273 302 nezaměstnaných, to je o 12 520 lidí méně než v předchozím měsíci. Lidé se vrací do zaměstnání a my budeme s @Inspekce_prace kontrolovat, jestli firmy neždímají kvůli ztrátám své zaměstnance! — Jana Maláčová (@JMalacova) July 9, 2021

V dalších měsících by mohla nezaměstnanost, pokud se nezhorší epidemická situace a nezpřísní současná opatření, ještě mírně klesat. „Například v gastronomii a hotelnictví zaznamenáváme v souvislosti s rozvolňováním postupný nárůst počtu volných pracovních míst,“ dodal Najmon.

Během června se na úřadech práce nově zaevidovalo 28 463 lidí, to je o necelou stovku méně než v květnu a asi o 10 000 míň než před rokem. Průměrný věk nezaměstnaných byl uplynulý měsíc 43,2 roku, zatímco loni to bylo 42,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění, konstatoval Úřad práce ČR. Bez práce byli nejčastěji lidé s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v červnu v Ústeckém kraji, a to 5,6 procenta, následoval Moravskoslezský kraj s 5,4 procenta a Karlovarský s 5,2 procenta. Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v červnu minulého roku, což podle úřadu práce odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji - 2,4 procenta. Situace se nejvíce změnila v Praze a v Ústeckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob oproti červnu 2020 vzrostl o 0,4 procentního bodu na 3,4 procenta, respektive 5,2 procenta.

Z okresů mělo v červnu nejnižší nezaměstnanost Pelhřimovsko, konkrétně 1,6 procenta, o desetinu procentního bodu vyšší byla na Rychnovsku. V okresech Praha-východ, Jičín a Jindřichův Hradec dosáhla shodně 1,9 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal okres Karviná, a to devět procent, poté Most se 7,3 procenta a Ostrava-město, kde podíl nezaměstnaných činil před prázdninami 6,7 procenta.

Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Sokolov (5,3) a Most (4,9).

Zaměstnavatelé nejčastěji hledají pracovníky v oblasti výroby a výstavby. Zájem mají o dělníky výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a řidiče nákladních automobilů. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a Středočeském kraji.