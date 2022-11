Termínované vklady táhnou. Na kolik se vyšplhaly úroky a co radí investiční poradci?

„Mohou za to rekordní úrokové sazby, které u termínovaných vkladů začínají atakovat sedmiprocentní hranici. Dalším důležitým faktorem jsou nepřesvědčivé výkony kapitálových trhů od začátku roku a vysoká inflace,“ vysvětluje rapidní nárůst zájmu o tento typ vkladů Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. To všechno podle něj vede lidi k tomu, aby své prostředky ukládali konzervativněji.

Termínované vklady jsou podle něj pro spoustu lidí jistotou, zvlášť pokud nemají žádné zkušenosti s investováním. „Je pravda, že pro začátečníka je to za současné rozkolísané situace asi nejvhodnější řešení. Měl by si vybrat nejlépe úročený bankovní spořicí účet nebo termínovaný vklad a prostě tam ty peníze nechat pracovat,“ řekl Kovanda. „Neměl by se snažit inflaci porazit, protože to je nyní oříšek i pro profíky,“ dodal.