Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„AI je efektivnější“. Nizozemci hodlají propustit až 25 tisíc státních zaměstnanců

Autor: ,
  13:32aktualizováno  13:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nizozemská vláda ve snaze šetřit a zvyšovat efektivitu s využitím umělé inteligence (AI) hodlá zrušit asi 25 tisíc pracovních míst ve státní správě. Cílem je postupně dosáhnout ročních úspor až 3,5 miliardy eur (v přepočtu zhruba 85,2 miliardy Kč), informovala agentura Bloomberg. Na konci loňského roku v tamní státní správě pracovalo rekordních 160 tisíc lidí.

Ústřední vláda chce do příštího roku ušetřit 900 milionů eur ročně, od roku 2035 by se pak roční úspory měly zvýšit na 3,5 miliardy eur. To podle pondělního sdělení vlády odpovídá zmíněným zhruba 25 tisícům pracovním místům, která se budou rušit postupně v průběhu několika let. Vláda představí plány na využití umělé inteligence ke zvýšení produktivity na začátku příštího roku.

„Nemůžeme pokračovat v tom, co jsme dělali dosud,“ uvedl státní tajemník pro efektivní fungování vlády Eric van den Burg. „Proto přistoupíme k obtížným rozhodnutím, abychom vytvořili státní správu, která bude skutečně fungovat: bude jednodušší, chytřejší a menší,“ dodal.

Uvedený počet 160 tisíc lidí, kteří na konci loňského roku pracovali ve státní správě, představoval proti roku 2018 nárůst o 41 procent. Stalo se tak navzdory slibům předchozích vlád, že se počet zaměstnanců sníží.

Rozpočtový deficit Nizozemska činí 1,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. Jeho současná výše i dlouhodobý výhled však v Nizozemsku nadále vyvolávají obavy. Země má přitom pověst státu, který klade důraz na rozpočtovou kázeň.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.