Kreativní destrukce je ekonomický koncept, kdy se staré a neefektivní metody, produkty nebo firmy nahrazují novými a lepšími, což je zásadní pro ekonomický pokrok a konkurenceschopnost.
Oceněný Philippe Aghion a Peter Howitt studovali mechanismy stojící za udržitelným růstem. V článku z roku 1992 vytvořili matematický model pro takzvanou kreativní destrukci: když na trh vstoupí nový a lepší produkt, společnosti prodávající starší produkty tratí. Inovace představuje něco nového, a je tedy kreativní. Zároveň je ale také destruktivní, protože společnost, jejíž technologie se stává zastaralou, je vytlačena z trhu.
Třetí letošní laureát Joel Mokyr pak ve své práci použil historické zdroje jako jeden z prostředků k odhalení příčin toho, proč se udržitelný růst stal novou normou. Ukázal, že pokud mají inovace navazovat jedna na druhou, je třeba nejen vědět, že něco funguje, ale také mít vědecké vysvětlení, proč to tak je. To druhé ale často chybělo před průmyslovou revolucí, což ztěžovalo navazování na nové objevy a vynálezy. Mokyr také zdůraznil význam otevřenosti společnosti novým myšlenkám a umožnění změn.
Potřebná kreativní destrukce
Ocenění vědci tedy různými způsoby ukazují, jak kreativní destrukce vytváří konflikty, které je třeba konstruktivně řešit. Už zavedené společnosti či zájmové skupiny totiž mohou inovace blokovat, protože hrozí, že je připraví o jejich pozici na trhu.
„Práce laureátů ukazuje, že ekonomický růst nelze považovat za samozřejmost. Musíme podporovat mechanismy, které jsou základem kreativní destrukce, abychom se nevrátili ke stagnaci,“ říká John Hassler, předseda výboru pro cenu za ekonomické vědy.
„Nemám slov“
„Je to překvapení, jsem zcela beze slov. Nemohu najít slova proto, abych vyjádřil, co teď cítím,“ popsal během tiskové konference jeden z trojice letošních laureátů prestižního ocenění Philippe Aghion.
Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů ocenění tvoří Američané.
Loni prestižní ocenění získala trojice amerických ekonomů Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson za výzkum ekonomické nerovnosti mezi státy a příčin jejího dlouhodobého přetrvávání.