„Nejsme proti Euru 7, ale ať platí později.“ Zaměstnavatelé chtějí odklad normy o pět let

Organizace zároveň požadují zrušení či úpravy některých technických požadavků, jako je palubní monitorování emisí stanovených znečisťujících látek. Argumentují i tím, že například požadovaná čidla pro emise amoniaku či oxidu dusnatého či dusičitého doposud neexistují a ani v blízké budoucnosti na trhu nemají být k dispozici.

„Není to tak, že bychom Euro 7 nechtěli vůbec. Je to o tom, jak normu naopak zlepšit, případně rozvolnit některé zbytečně napjaté termíny tak, abychom všichni mohli směřovat tam, kam chceme – tedy k dlouhodobému zlepšení klimatické situace nejen v Evropě,“ uvedl k deklaraci prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Text prohlášení je podle něj stanoviskem, které může sloužit jako podklad pro vládu či pro české zástupce v Evropské parlamentu.

Nerealistický návrh

Podobně to vnímá i ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který míní, že dosavadní podoba návrhu normy ještě dozná – i zásluhou tlaku některých států a jejich podnikatelských a zaměstnaneckých svazů a europoslanců – kýžených změn. „Návrh je nerealistický. V mnoha případech odporuje nejen zdravému rozumu, ale i fyzikálním zákonům,“ řekl Kupka. Snahy o posun termínu projevují také v Itálii či Španělsku.

Ještě přísnější Euro 7 je emisní norma, která určuje, kolik škodlivých látek může automobil svým provozem produkovat. Novinkou oproti stávající normě Euro 6 je zejména náročnější měření . To má zahrnovat i vyšší zátěž vozu, za té je plnění některých stanovených ukazatelů obtížné a vyžádá si montáž dalších technologií. Vztahovat se kromě výfuků bude i na otěr pneumatik a brzd, jejichž činnost má rovněž negativní vliv na životní prostředí.

Norma by měla začít platit od roku 2025, podle jejích kritiků však automobilky mají až příliš málo času se připravit, žádají proto odložení platnosti. Tvrdí také, že norma prodraží zejména malé vozy natolik, že budou prakticky neprodejné.

Norma v současném znění dle ministra snižuje konkurenceschopnost nejen českých, ale i evropských výrobců, kteří budou muset investovat obrovské sumy peněz do technologií na fosilní paliva, přitom prodej aut se spalovacími motory bude (až na výjimky) po roce 2035 nepřípustný. Norma dle Kupky zároveň brzdí obnovu vozového parku. „Protože si lidé kvůli vypadnutí levnějších modelů z výroby a celkově vyšším cenám budou nechávat auta delší dobu,“ uvedl ministr.

Kritici návrhu regule také argumentují, že ve své současné podobě ohrožuje pracovní místa. Automobilky odhadují, že kvůli nedostatku času pro adekvátní přípravu na zpřísnění požadavků by musely zdražit osobní auta až o dva tisíce eur (dnes zhruba 46 900 korun), což by vedlo k tomu, že by se zejména malá auta přestala vyrábět. A zbylé modely by prý zdražily.

Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl upozornil, že důsledkem přijetí normy Euro 7 by bylo snížení roční výroby osobních aut o 300 až 400 tisíc, tedy o 30 procent, a pokles hrubého domácího produktu o dvě až tři procenta. Zároveň by se v ohrožení ocitlo až 700 tisíc pracovních míst v automobilkách a u jejich dodavatelů.

Vliv na mobilitu lidí

Europoslanec a zpravodaj pro normu Euro 7 v Evropském parlamentu Alexandr Vondra (ODS) zdůraznil, že v konečném důsledku bude nová emisní norma nejenže působit proti dosahování emisních cílů EU, ale že také sníží mobilitu lidí, která patří přímo k základním pilířům fungování Unie. Na pořad plenárního zasedání europarlamentu by norma podle Vondry měla přijít letos v říjnu, její zavedení se předpokládá v roce 2025.

„Nejde jen o zájmy automobilového průmyslu či automobilistů, ale také zaměstnanců a jejich odborů. A nejen to. Je to zájem celé české ekonomiky. Dotyčná deklarace by měla být deklarací celkového národního zájmu,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel odboru práva, legislativy a analýz HK ČR Ladislav Minčič.

Právě takový rozměr chtěla komora deklaraci dát. Podmínkou by ale bylo zapojení nejen největší odborové centrály Českomoravské konfederace odborových svazů, ale i dalších členů vlády a zástupců politických stran napříč politickým spektrem. „A to nevyšlo,“ podotkl Minčič.