Aplikace, jejíž dokončení oznámila von der Leyenová tento týden, bude bezplatná a fungovat má na jakémkoli zařízení. Podle ní jde o snadno použitelné řešení pomáhající chránit děti před škodlivých a nelegálním obsahem.
Uživatelé budou ověřovat svůj věk nahráním pasu nebo občanského průkazu. Technologické platformy pak mohou prostřednictvím aplikace ověřit, zda je uživatel nad nebo pod danou věkovou hranicí. Ta bude navíc přizpůsobena zákonům konkrétní členské země. Datum narození ani jiné osobní údaje však podle Evropské komise díky zabezpečení sdíleny nebudou, píše zpravodajský web CNN.
Právě k bezpečnosti aplikace se von der Leyenová vyjádřila i ve středečním příspěvku zveřejněném na platformě LinkedIn. V něm uvedla, že aplikace bude mít nejvyšší standardy ochrany soukromí na světě.„Uživatelé prokážou svůj věk, aniž by sdělili jakékoli další osobní údaje. Jednoduše řečeno, je proces zcela anonymní a uživatele tak nelze sledovat,“ míní von der Leyenová.
Evropská unie si od zavedení novinky také slibuje, že se společnosti provozující online platformy přestanou vymlouvat na to, že je ověření věku uživatelů v praxi problematické a těžko vymahatelné. „Budeme mít nulovou toleranci vůči společnostem, které nerespektují práva našich dětí,“ uvedly v prohlášení za Evropskou komisi Ursula von der Leyenová a její místopředsedkyně Henna Virkkunenová.
Firmy versus Zuckerberg
Změna přichází v době, kdy platformy provozující sociální sítě čelí stále rostoucímu globálnímu tlaku na lepší ochranu mladých lidí v online prostoru a kdy některé státy přistupují u nezletilých k jejich úplnému zákazu. Krok má tak rozptýlit i obavy rodičů o bezpečnost jejich potomků. „Tato aplikace dává rodičům silný nástroj k ochraně dětí,“ napsaly ve zmíněné deklaraci von der Leyenová a Virkkunenová.
Prototyp aplikace představila Evropská komise již loni v červenci. Od té doby se do jejího testování zapojilo šest členských států, mezi nimiž byla Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Dánsko a Kypr. V souvislosti s nadcházející změnou oslovila americká CNN i společnosti Meta, TikTok, Apple a Google, žádný z jejich zástupců však na žádost o komentář nereagoval.
Například generální ředitel Mety Mark Zuckerberg nicméně dlouhodobě usiluje o to, aby odpovědnost nesly obchody s aplikacemi (například App Store či Google Play), které slouží k jejich stahování. Ty by podle něj měly fungovat jako centrální místa pro ověření věku. Firmy ale se Zuckerbergovým nápadem nesouhlasí, podle nich by tak musely shromažďovat velké množství dat i od dospělých uživatelů, kteří si chtějí stáhnou běžnou aplikaci, jakou je třeba počasí.