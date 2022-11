„Letos počítáme i s variantou, kdy zákazníci opravdu nechají nákupy na poslední chvíli, respektive je nakoupí až po poslední prosincové výplatě, tedy dva až tři týdny před Štědrým dnem. Je to z toho důvodu, aby neinvestovali hotovost do dárků, které následně na několik týdnů ukryjí do skříně, a peníze tak nemají k dispozici,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí internetového tržiště Alza Daniela Chovancová. Ale ještě je tu jedna skupina s odlišným chováním.