Žádáte o dotaci? Podívejte se, jestli se vám vyplatí spěchat, nebo počkat na nové podmínky

Komplikace je to pro ty, kdo se potřebují co nejdříve dostat k penězům za dotace. Co nejvíce si pospíšit by ale měli i ti, kdo chtějí žádat o dotace, které už od září nebudou tak výhodné. Jsou ale i případy, kdy se vyplatí do září počkat.

„Podat žádost do konce června doporučujeme v případě výstavby nízkoenergetického domu, které již v nové etapě programu dotovány nebudou,“ popisuje jednu z hlavních motivací si pospíšit Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí. Podpora se od září v tomto případě omezí pouze na pasivní domy.

Odborné sdružení Centrum pasivního domu takovou změnu vítá. Největší smysl podle nich dávají kvalitní a komplexní renovace. „Tento způsob představuje sice vyšší počáteční investiční náklady, ale díky komplexnímu přístupu bývá doba návratnosti i poloviční než v případě postupné částečné renovace,“ říká za sdružení konzultant energetických úspor Michal Čejka.