Nové časy, nové zdroje, nové tarify. Kdo jsou vítězové a poražení energetické krize? A vyplatí se nyní fixovat?

Během podzimu skončí poslední tříleté fixované smlouvy, které zákazníci uzavírali před pádem Bohemia Energy nebo krátce poté, co spadli do režimu dodavatele poslední instance. Ačkoliv se tehdy dostali do složité situace, z celé energetické krize vycházejí jako malí vítězové.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit