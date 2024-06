Testování nového stavebního řízení mělo trvat aspoň půl roku, tvrdí šéf Hospodářské komory Zajíček

Lidovky.cz: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) plnit smlouvu se společností InQool na dodávky části systému pro digitalizaci stavebního řízení. Zákaz začne platit za čtyři měsíce. Jaký je důvod?

To je otázka na ÚOHS. Nemá smysl, abych o tom jakkoliv spekuloval. Je překvapující a těžko vysvětlitelné, že – soudě podle všech rozhodnutí, které zatím ÚOHS vydal – dochází k opakovanému porušení zákona ze strany MMR. Obzvláště, když je to gesční ministerstvo pro zákon o veřejných zakázkách a jeho dodržování.

Snahou zákona je činit procesy maximálně otevřené, transparentní, aby se o veřejné zakázky mohlo ucházet více subjektů. A teď se najednou volí cesta, že se zakázka na digitalizaci dává z ruky jednomu subjektu. Přestože právě ÚOHS konstatoval, že u mnohých zakázek nebylo úplně jasné, co vlastně zadavatel poptává a co by měl dodavatel dodat. To vzbuzuje velké otazníky a vůbec to nedává dobrý příklad ostatním veřejným zadavatelům. Kdyby se takhle postupovalo ve všech ostatních zakázkách, mohlo by to úplně rozvalit právní jistotu v zadávání veřejných zakázek.

To je jeden rozměr. Dalším rozměrem je, že v tuto chvíli není jasné, kdo a jak vlastně staví jednotlivé stavební kameny digitalizace stavebního řízení.

Lidovky.cz: Ale MMR naposledy před týdnem ujišťovalo, že se vše zvládne a systém bude 1. července spuštěn…