Poslanci schvalují změnu letošního rozpočtu a zvýšení schodku o 50 miliard

„Důvody předložení jsou poměrně jasné a myslím, že pochopitelné: dopady pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině, jehož důsledky nebyly v době sestavení rozpočtu na rok 2022 známy, růst životních nákladů obyvatelstva vyvolaný jak inflací, tak vysokými cenami energie, reakce na energetickou krizi či zajištění strategických zdrojů a úprava příjmové stránky rozpočtu,“ řekl poslancům ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Novelizovaný rozpočet počítá například s osmi miliardami korun na jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let pro vybrané rodiny. Dalších 16,5 miliardy korun je určeno na pomoc s vysokými cenami energií. Téměř 11 miliard korun si vyžádají letošní valorizace důchodů.

Ke změně rozpočtu má výhrady opozice. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla, že novela rozpočtu čerpá pouze z navýšených příjmů, ale peníze vybrané navíc podle ní nepocítí ani firmy, ani občané. Domácnosti i firmy podle ní žijí ve stínu kolapsu, který se blíží s nadcházející zimou. Podle ní to vládní koalici netrápí natolik, aby přicházela s rychlými řešeními. Zdůraznila, že v dobách krize musí vláda zvyšovat výdaje. „Pokud to chcete slyšet lidově - v dobách, kdy lidem teče do bot, jim má stát pomoci,“ řekla Schillerová. Nynější vládní koalice však podle ní škrtá bez hlubšího rozmyslu.

Potřebujeme alespoň nějaké evropské řešení, řekl ministr Stanjura

„Obavy občanů i podnikatelů z vysokých cen energií jsou oprávněné. To myslím, že nikdo nezpochybňuje. Přemýšlíme o řešení, debatujeme to s našimi kolegy. Slyším velký skepticismus k evropskému řešení. Ale pokud to chceme zvládnout, tak potřebujeme alespoň nějaké evropské řešení, které by mohlo sloužit k tomu, že se sníží ty šílené spotové ceny,“ řekl Stanjura.

Debata byla dopoledne plná osobních sporů. Ten největší měl šéf opoziční SPD Tomio Okamura s ministryní obrany Janou Černochovou, kdy si nakonec vyčítali, kdo má problém se ženami a kdo s muži.

Poslanec STAN Ondřel Lochman zase doporučil Okamurovi, ať svou stranu přejmenuje na Stranu přátel diktátora. „To, že tady šíří prokremelskou a putinovskou propagandu, to je jednoznačné,“ řekl Lochman. Okamura například navrhoval, ať vláda Petra Fialy kupuje suroviny přímo od producentů, jinými slovy posílal vládu pro plynu do Ruska, které rozpoutalo válku proti Ukrajině a nepřímo ji vede se Západem, protože přerušil dodávky plynu zemím, které Ukrajině pomáhají.