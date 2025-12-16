Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Nový ministr dopravy své plány nejprve nastínil v rozhovoru pro server Zdopravy.cz. Následně doplnil, že by byla nastavena různá výše sazeb, na některých silnicích by byla nulová. V současné době mýto provozovatelé vozidel nad 3,5 tuny platí na 1385 kilometrech silnic první třídy a všech kilometrech dálnic.
Bednárik není pro zvyšování cen mýtného, ale nelíbí se mu, že kamiony platí mýtné jen na části silnic první třídy. „Mně by se hodně líbilo, kdyby naše mýto mělo dispečink a plovoucí cena mýtného by umožňovala regulaci těžké dopravy on-line. Ale pokud se bavíme o digitalizačním módu, tak to má smysl jen tehdy, když máte pokrytou celou síť,“ řekl webu ministr.
Zavedení plošného mýta by podle něj předcházela diskuse se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia. Bednárik upozornil, že není cílem zdražit spotřební zboží. Od začátku roku do konce října provozovatelé vozidel nad 3,5 tuny zaplatili za užívání českých dálnic a vybraných silnic první třídy celkem 16,1 miliardy korun, meziročně o 11,6 procenta více.
Dalším bodem, který Bednárik v rozhovoru zmínil, je zrušení nulové sazby pro elektrická auta za užívání dálnic. „Osobně si myslím, že nabídneme pro elektromobilitu výraznou slevu,“ řekl Bednárik. V současné době platí nižší sazby za dálniční známky majitelé aut na plyn a plug-in hybridů, které kombinují elektrický a spalovací motor. Plně elektrická vozidla a auta na vodík jezdí po dálnicích bez poplatku.
Cenu dálničních známek podle Bednárika nebude vláda více valorizovat. V roce 2027 by tak měla zůstat stejná cena jako pro příští rok. Výpadek ve valorizaci by podle ministra mohl pokrýt poplatek, který by za užívání dálnic platili majitelé elektrických aut. Předpokládá, že jejich počet bude narůstat.
Od začátku tohoto roku se cena dálniční známky upravuje podle dvou kritérií, podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Celkem 12 let byla cena celoroční známky 1500 korun, v březnu 2024 se zvýšila na 2300 Kč a letos v lednu na 2440 korun. S novým rokem vzroste o 130 korun na 2570 Kč.
Za dálniční známky zaplatili řidiči od začátku roku do konce října 7,3 miliardy korun. Loni to bylo 7,2 miliardy za celý rok. Příjem z výběru mýta a dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.
2. prosince 2025