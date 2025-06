Elektronizace může v pracovních vztazích přinést podle personalistů větší přehlednost a rychlost, ale zároveň může klást vyšší nároky na obezřetnost zaměstnanců i uchazečů.

„Elektronická komunikace může výrazně zjednodušit pracovní procesy, ale zaměstnanci by měli vědět, co podepisují, a hlídat si důležité zprávy. Doporučujeme si po nástupu ověřit, co je uvedeno v souhlasu s elektronickým doručováním – i přehlédnutý e-mail může znamenat problém,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Smlouva a výpověď elektronicky? Jen se souhlasem

Pokud chce zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ), musí ji zaslat na předem sdělenou soukromou elektronickou adresu zaměstnance, z níž ji zaměstnanec odsouhlasí a podepsanou (například s elektronickým či naskenovaným podpisem) zašle zpět. Následně tuto uzavřenou smlouvu či dohodu musí zaměstnavatel ještě jednou odeslat na soukromou elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec poté může od takto uzavřené smlouvy do sedmi dnů odstoupit, pokud ještě nezačal pracovat.

V praxi tedy může uzavření pracovní smlouvy vypadat například takto:

Zaměstnavatel získá od uchazeče o zaměstnání jeho soukromou e-mailovou adresu.

Obě strany se dohodnou na obsahu pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel se zaměstnancem si e-mailem pošlou podepsanou smlouvu (ideálně s prostým elektronickým podpisem).

Zaměstnavatel zašle uzavřenou smlouvu na soukromý e-mail zaměstnance.

Výpověď, okamžité zrušení a jiné dokumenty týkající se skončení pracovního poměru, může zaměstnavatel také zasílat prostřednictvím e-mailu, jen pokud k tomu má předem písemný souhlas zaměstnance, v němž je uvedena elektronická adresa mimo dosah zaměstnavatele. Tento souhlas může zaměstnanec kdykoli odvolat a bez něj není elektronické doručení platné.

Novela zpřesňuje, že v těchto případech se dokument považuje za doručený okamžikem (nikoliv „dnem“, jak zněla dosavadní úprava), kdy zaměstnanec její převzetí potvrdí zaměstnavateli písemně. Písemné potvrzení v tomto kontextu může znamenat i pouhé odkliknutí potvrzení o přečtení. Pokud zaměstnanec do 15 dnů nepotvrdí, že si dokument převzal, bude se za doručený považovat automaticky poslední den této lhůty.

A pozor, od 1. června 2025 se nově spustí výpovědní doba již dnem doručení výpovědi druhé straně. Díky této změně mohou zaměstnanci rychleji nastoupit na nové pracovní místo a zaměstnavatelé dříve obsadit uvolněnou pozici.

Od 1. června zároveň platí i další novinka. Pokud zaměstnanec poruší pracovní kázeň nebo nesplní zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce, výpovědní doba se v takovém případě zkrátí podle nových pravidel na jeden měsíc.

Jak je to u mzdových a platových výměrů

Zatímco u elektronické pracovní smlouvy a výpovědi je nutný souhlas, uvedené pravidlo se však zcela nevztahuje na mzdové a platové výměry. Tyto dokumenty může zaměstnavatel nadále doručit klasicky – osobně, poštou či do datové schránky. Nově může tyto dokumenty zaslat také elektronicky i bez výslovného souhlasu zaměstnance, například prostřednictvím interního systému, na firemní e-mail nebo na soukromou e-mailovou adresu. Pokud nedojde k již zmiňovanému písemnému potvrzení do 15 dnů, je doručení neúčinné a výměr je nutné doručit jinou cestou.

„U mzdových výměrů novela přináší výrazné rozvolnění pravidel – umožňuje doručování i bez souhlasu zaměstnance, ale zároveň neobsahuje fikci doručení. Potvrzení zaměstnance je tak klíčové,“ vysvětluje změny Blanka Baierová, advokátka z kanceláře Dostupný advokát.

V každém případě je však i nadále potřeba dodržet všechna další pravidla týkající se mzdových a platových výměrů. Tedy že výměr musí navíc obsahovat údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Nově zákoník práce jednoznačně zakotvuje, že mzdový a platový výměr musí být vždy zaměstnanci předán před začátkem výkonu práce, nestačí ho předat v den nástupu do práce jako dosud.