Běžně lze podat výpověď z pracovního poměru jen z důvodů stanovených zákonem. Jen ve zkušební době je to jinak, ta v tomto směru poskytuje větší flexibilitu. Doposud ji bylo možné sjednat až na tři měsíce, respektive na šest měsíců u vedoucích zaměstnanců. Novela zákoníku práce, která začala platit od 1. června letošního roku, to však mění.

Maximální délka zkušební doby se prodlužuje – z dosavadních tří na čtyři měsíce, u vedoucích zaměstnanců pak ze šesti na osm. Nadále však platí, že nesmí přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru. Například u smlouvy na dobu určitou v délce jednoho roku nelze sjednat zkušební dobu delší než šest měsíců. „Tato hranice se přitom posuzuje podle počtu kalendářních dnů, nikoli pouze podle měsíců. Při jejich nestejné délce může být tedy potřeba přesně počítat, aby sjednaná zkušební doba odpovídala zákonným limitům,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Zkušební dobu je i nadále nutné sjednat písemně, a to nejpozději při vzniku pracovního poměru. Nově je však možné ji po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele dodatečně prodloužit, maximálně však do zákonem stanovené délky.

„Zákon umožňuje prodloužit zkušební dobu pouze jednorázově, nikoli opakovaně,“ upozorňuje Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz. Podle něj zaměstnavatel tedy může například sjednat zkušební dobu na dva měsíce a poté ji jedním písemným dodatkem prodloužit na čtyři měsíce. „Není však možné ji postupně prodlužovat ve dvou nebo více krocích, například nejprve o měsíc a pak znovu o další měsíc,“ dodává Španěl.

Kdy se „zkušebka“ prodlužuje automaticky

Novela také výslovně stanoví, kdy se zkušební doba prodlužuje automaticky. Jde o případy, kdy zaměstnanec není v práci, například kvůli pracovní neschopnosti, čerpání dovolené nebo kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele. „Pokud tedy zaměstnanec v průběhu zkušební doby onemocní a je doma dva týdny, zkušební doba se o těchto čtrnáct dní automaticky prodlouží. Totéž platí i v případě, že si vezme dovolenou, například pětidenní dovolená během tříměsíční zkušební doby znamená její prodloužení na tři měsíce a pět dní,“ popisuje Španěl.

Změny se vztahují pouze na pracovní smlouvy uzavřené od data účinnosti novely. „V případech, kdy byla zkušební doba sjednána před tímto datem, platí dosavadní právní úprava,“ dodává Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Co novinka přináší v praxi?

Pro zaměstnavatele prodloužení zkušební doby znamená, že mají více času na to, aby ověřili, zda nový zaměstnanec skutečně odpovídá požadavkům dané pozice, a to nejen po odborné stránce, ale také z hlediska pracovního nasazení, schopnosti týmové spolupráce a celkové adaptability. „Zejména u vedoucích pracovníků, kde je náročnější a delší proces zapracování, se osmiměsíční lhůta jeví jako výhodnější. U vyšších pozic totiž každá jednotka výkonu může znamenat velké zisky a ztráty pro celou firmu, i proto jsou zaměstnavatelé u těchto lidí obecně vybíravější a opatrnější. Navíc jim musí vyplácet vyšší mzdy,“ konstatuje Španěl.

Podobně to vidí rovněž oslovení zaměstnavatelé. „Z našeho pohledu je prodloužení zkušební doby krok správným směrem, obzvlášť u klíčových nebo vedoucích pozic,“ říká Luděk Vocílka, generální ředitel společnosti InCatering. Vysvětluje, že v oblasti gastronomie a cateringu jsou některé pozice velmi dynamické a komplexní. Teprve po několika měsících reálného provozu lze skutečně posoudit, zda daný pracovník zapadne do týmu, zvládne náročnost pozice a obstojí i v náročných situacích, které obor často přináší.

O pozitivní krok, zejména u vedoucích pozic, jde také podle Ruslana Skopala, výkonného šéfa a spolumajitele Trenýrkárna.cz. „Na těchto místech je velmi důležité nejen odborně zvládat pracovní náplň, ale také umět vést tým, zvládat tlak, komunikovat a zapadnout do firemní kultury. Delší zkušební doba nám dává více prostoru pro reálné zhodnocení těchto schopností.“

Přínos i pro běžné pracovní pozice

Možnost sjednat delší zkušební dobu však může být přínosem také u běžných pracovních pozic, a to pro obě strany. „V praxi se nám často ukazuje, že tři měsíce jsou pro poznání nového kolegy krátké, zvlášť u pozic, kde je potřeba delší zaučení. Stejně tak zaměstnanec má k dispozici více času na to, aby si sám ujasnil, jestli mu daná práce, tým i celkové prostředí vyhovují,“ říká Klára Prokopová, HR koordinátorka ve společnosti BIDLI.

„Delší zkušební doba dává zaměstnanci šanci lépe se zorientovat a rozhodnout se, jestli v tom chce pokračovat. Navíc není pod takovým tlakem, že musí hned všechno zvládat a ukazovat nám, co umí. Může se adaptovat v klidu, což je podle mě přínos pro obě strany.“

Obdobně to vnímají i další zaměstnavatelé. „Delší zkušební doba dává více času na vzájemné poznání, adaptaci i zhodnocení vhodnosti pro danou roli,“ popisuje Zuzana Dragounová, HR manažerka ve společnosti Provident Financial. Zkušební dobu totiž v jejich společnosti nevnímají jako ‚čekací lhůtu‘, ale jako aktivní období nastavování vztahu, podpory i očekávání.

„Zkušební doba není jen test ze strany firmy – i zaměstnanec si ověřuje, jestli mu firma, náplň práce, tým nebo kultura vyhovují. Delší čas tak může snížit tlak a dát zaměstnanci větší prostor udělat informované rozhodnutí, zda chce ve firmě zůstat,“ souhlasí také Kateřina Nováková, HR ředitelka M2C.

Kde novinku využijí…

Například v BIDLI, Provident Financial či M2C tak novinku, kterou aktuální novela zákoníku práce přinesla, plánují využít. „Delší zkušební dobu budeme sjednávat,“ potvrzuje rovněž Jana Přenosilová, HR specialistka ve Stavební spořitelně České spořitelně (Buřinka).

Stejně tak v Home Creditu. „Na hodnocení je samozřejmě ještě brzy, ale zatím v delší zkušební době vidíme spíš pozitiva. Noví kolegové budou mít víc času na seznámení se s pracovním prostředím, týmem, s procesy a našimi očekáváními. V klidu si pak vyhodnotí, zda jim vyhovuje firemní kultura a vidí v práci u nás dlouhodobější perspektivu. A my budeme mít také dostatek času na to, abychom si ověřili, zda nový člověk zapadne do týmu, je v souladu se svým vedoucím, firmou a naší firemní kulturou,“ myslí si Kateřina Dobešová, tisková mluvčí Home Creditu.

…a kde zatím ne

Jsou ale i zaměstnavatelé, kteří plánují zužitkovat novinku jen částečně. „Budeme dál standardně využívat tříměsíční zkušební dobu, a jen pokud nebude průběh zkušební doby zcela uspokojivý, dáme nováčkovi ještě jednu příležitost svůj výkon nebo přístup k práci změnit a zkušební dobu prodloužíme na maximum,“ popisuje Alžběta Vlasáková, HR Business Partner v pojišťovně MetLife.

Ve společnosti InCatering zůstanou prozatím u běžných provozních pozic u klasické tříměsíční „zkušebky“. U vyššího managementu nebo specifických odborných pozic ale plánují nové zákonné maximum využívat. „Umožní nám to odpovědněji posoudit nejen odborné schopnosti, ale i lidskou a hodnotovou kompatibilitu,“ doplňuje Luděk Vocílka.

Podobně se k situaci staví i jinde. „Určitě o nové možnosti uvažujeme. Ale situaci budeme vždy posuzovat individuálně na základě toho, o jakou půjde pozici. Jakou odbornost bude zaměstnanec mít a jak dlouhou adaptaci by ta či ona pozice měla mít. Rozhodně neplánujeme zkušební doby nějak paušalizovat,“ vysvětluje Josef Jankovský HR manažer české módní značky Vuch.

Další firmy zatím zůstanou u stávající praxe. „S tříměsíční zkušební dobu máme dobré zkušenosti, aktuálně proto neplánujeme její změnu,“ potvrzuje Hana Rocskárová, Head of HR skupiny Purple.

V současné chvíli plánují zůstat v aktuálním nastavení rovněž v Generali České pojišťovně. „Nejméně do konce roku počkáme, jak novela zákoníku práce v praxi zafunguje, jak se možnost delší zkušební doby osvědčí, jak bude reagovat trh a jaké budou zkušenosti z trhu. Pak situaci vyhodnotíme a znovu se nad možností implementace delší zkušební doby zamyslíme,“ vysvětluje Lucie Šmerousová, HR senior manažerka náboru v Generali České pojišťovně a dodává: „V tuto chvíli jsme se po interních diskuzích a zralé úvaze rozhodli zůstat u zkušební doby v délce tří a šesti měsíců, pokud nebude konkrétní situace vyžadovat jiné řešení.“