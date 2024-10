Vláda je optimistická, některé příjmy budou nižší. Rada pochybuje o rozpočtu

Příjmy z prodeje emisních povolenek by podle rozpočtu na příští rok měly dosáhnout částky ve výši 30 miliard korun. Tato částka ale nebere podle NRR v potaz stažení emisních povolenek do rezervy tržní stability (MSR), které bylo schváleno na konci května 2024, a tedy i snížení počtu emisních povolenek určených k dražbě v roce 2025.

„K naplnění příjmů uvedených v návrhu ve státním rozpočtu pro rok 2025 by tak průměrná cena emisní povolenky v roce 2025 musela být zhruba 104 eur, což je vzhledem k historickému vývoji i k současné úrovni ceny emisní povolenky krajně nepravděpodobné až nerealistické. Zároveň by nesmělo dojít k dalšímu stažení emisních povolenek do MSR v průběhu příštího roku. Na základě výše uvedeného lze tedy předpokládaný příjem označit za nadhodnocený o zhruba 10 miliard korun,“ vyčíslila rada.

Rada rovněž upozornila i na nesoulad mezi současnými pravidly o podpoře obnovitelných zdrojů energie a objemem peněz na podporu v rozpočtu. U dotací na podporu obnovitelných zdrojů energie podle NRR vláda pravděpodobně počítá se změnou legislativy, na základě které budou pro její vyplácení platit nová pravidla. „NRR však upozorňuje, že návrh rozpočtu by měl zohledňovat aktuálně platnou legislativu a nemá být založen na možných scénářích, jejichž konkrétní podoba v době sestavování rozpočtu není známá,“ uvedla rada.

Podhodnocené důchody

Podle rozpočtové rady vláda správně nevyčíslila ani náklady na důchody. Plánovaný meziroční nárůst o 11,2 miliardy korun je totiž mírně nižší než objem dodatečných prostředků vyplývající ze zákonné valorizace, který byl ze strany ministerstva práce zveřejněn a má činit 12,2 miliardy. „Zároveň však aktuální propočty NRR ukazují, že objem letos vyplacených prostředků na důchody bude asi o pět miliard vyšší, než předpokládá rozpočet. Skutečný meziroční nárůst objemu prostředků tak pokryje dodatečné výdaje související s valorizací méně než z poloviny, a rozpočtovaná částka na rok 2025 je tedy podhodnocena v rozsahu 5 až 7 miliard,“ tvrdí NRR.

Výhrady má NRR i vůči dodatečnému navýšení rozpočtu na příští rok o deset miliard korun, které mají jít na pomoc po povodních. NRR se totiž domnívá, že tyto výdaje by měly být již v návrhu rozpočtu účelově vázány, aby tak bylo zajištěno jejich výhradní využití na odstraňování následků živelních pohrom. „Nepřiřazením účelovosti hrozí použití těchto prostředků pro krytí jiných výdajů a ohrožení plnění limitu strukturálního salda,“ varuje rada.

Vláda návrh rozpočtu schválila minulý týden, stát by měl hospodařit se schodkem 241 miliard korun.

NRR uvítala, že na rozdíl od minulých let není plánováno dluhové financování části rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Konstatovala také, že strukturální schodek navrženého rozpočtu je 2,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP), takže zůstává na úrovni letošního roku.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.