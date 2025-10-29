A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

K novému milníku Nvidii pomohl růst cen akcií až na 210,9 dolaru za kus, což ve srovnání s předchozím dnem bylo 4,91 procenta navíc. Daří se i dalším technologickým společnostem, hodnota Applu ve středu poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů a firma se tak stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila.
Jeden rekord za druhým
Jako první hranici čtyř bilionů dolarů překonala právě Nvidia, krátce poté následoval americký softwarový gigant Microsoft.
Společnost Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představila 9. září. Akcie podniku od té doby posílily o zhruba 13 procent, napsala agentura Reuters.
Silná poptávka po telefonech iPhone kompenzuje obavy z pomalých pokroků Applu v oblasti umělé inteligence. „Telefony iPhone se na ziscích a tržbách Applu podílejí více než polovinou,“ upozornil analytik Chris Zaccarelli ze společnosti Northlight Asset Management.