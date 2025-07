Po středečním otevření trhu akcie Nvidie posílily dokonce o 2,76 procenta. Během dne ale firma část těchto zisků smazala a středeční den zakončila růstem ve výši 1,8 procenta. Tím se tržní hodnota technologické firmy opět vrátila zpět pod čtyřbilionovou hranici. Odborníci ale čekají, že brzy se akcie Nvidie vrátí zpět na hodnoty ze středečního dopoledne, píše server CNN.

Nvidia se v posledních měsících zaměřuje zejména na výrobu čipů, které jsou nezbytné pro rozvoj umělé inteligence. Za celý rok 2025 si akcie Nvidie připsaly již 21 procent. Čipy této společnosti pomáhají pohánět velká datová centra a firmy jako Amazon, Google či Microsoft se bez nich neobejdou.

Firma těží z AI boomu

Podle analýzy společnosti The International Data Corporation budou globální výdaje na vývoj a fungování umělé inteligence v dalších letech růst. Do roku 2028 by měly překročit hranici 200 miliard amerických dolarů, tedy zhruba 4,2 bilionu korun.

I díky obrovskému boomu umělé inteligence se Nvidii povedlo v minulém čtvrtletí vygenerovat tržby ve výši 44,1 miliardy amerických dolarů. To bylo o 69 procent více než ve stejném období loňského roku.

„Na světě najdete jen jednu firmu, která je součástí revoluce jménem umělé inteligence. Je to Nvidia,“ uvedl pro server CNN analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities. Ještě v květnu roku 2023 přitom hodnota Nvidie činila pouze 1 bilion amerických dolarů (asi 21 bilionů korun).

V současné době Nvidia vyvíjí i své vlastní AI modely pro autonomní vozidla, robotiku i pokročilé zpracování dat. Podnik na své březnové konferenci představil také nový čip pod názvem Blackwell Ultra, který má být v mnoha ohledech lepší než jeho předchůdci.

Bohatsví CEO Nvidie jen roste

Díky úspěchu Nvidie se rozrůstá i bohatství jejího CEO Jensena Huanga. Podle indexu Bloomberg Billionaires patří k deseti nejbohatším lidem světa s odhadovaným majetkem 140 miliard dolarů. Jeho vliv navíc stále více přesahuje hranice byznysu. Letos kupříkladu doprovázel bývalého prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Saúdské Arábie a Nvidia se připojila k ambicióznímu projektu Stargate, který má v USA vybudovat AI infrastrukturu za půl bilionu dolarů.

Nvidia se však během dalších měsíců bude muset nejspíše potýkat i s rostoucí konkurencí, a to zejména z Asie. Za zmínku stojí kupříkladu čínský startup jménem DeepSeak, který před pár měsíci přišel s údajně mnohem levnějším AI model. To vyvolalo otázky, zda jsou pro rozvoj umělé inteligence opravdu tak nezbytné drahé čipy.

Následně se cena akcií Nvidie snížila. Mezi letošním lednem a dubnem to bylo dokonce o 37 procent. Nvidia rovněž doplatila na obrovské obchodní napětí mezi USA a Čínou. Od té doby ale akcie technologického giganta víceméně neustále rostou, od počátku dubna posílily už o 74 procent.

I dalším americkým akciím se ale ve středu dařilo. Dow Jonesův index stoupl o 0,49 procenta na 44.458,30 bodu. Širší index S&P 500 posílil o 0,61 procenta na 6263,26 bodu a index technologického trhu Nasdaq vzrostl o 0,94 procenta na 20.611,34 bodu. Na devizovém trhu zpevňoval i americký dolar, uzavírá CNN.