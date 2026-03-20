O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Česko i další země po Evropské komisi chtějí, aby řešila vysoké ceny energií, které jsou podle nich základní brzdou konkurenceschopnosti evropského průmyslu. ČR je jednou z deseti zemí, které se připojily k dopisu předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a šéfce komise Ursule von der Leyenové, ve kterém žádají důkladnou revizi systému emisních povolenek EU ETS.
„Podařilo se nám prosadit, když původně byl termín červenec, že Evropská komise připraví konkrétní plán, jak zrevidovat směrnici o emisních povolenkách...že to bude na Evropské radě v červnu,“ řekl Babiš. Česko bude podle něj dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu z povolenkového systému do roku 2034. O tomto bodě hovořil Babiš před začátkem summitu.
Zmínka o energeticky náročném průmyslu se nově objevila i v závěrech ze summitu. „Zároveň jsou v krátkodobém horizontu zapotřebí cílená řešení k zajištění cenově dostupné energie, s přihlédnutím k technologické neutralitě a specifickým situacím členských států, zvláštnímu vystavení některých průmyslových odvětví riziku přemístění a k potřebě zlepšit podmínky pro energeticky náročná inovativní odvětví, aniž by byla ohrožena předvídatelnost a rovné podmínky,“ uvádí dokument.
Podle von der Leyenové systém emisních povolenek ETS funguje, je ale třeba ho modernizovat. Evropská komise se proto podle ní chce zaměřit na čtyři hlavní oblasti, které určují cenu elektřiny: samotné náklady na výrobu, poplatky za sítě a přenosovou soustavu, daně a odvody a náklady na emisní povolenky.
Von der Leyenová do značné míry zopakovala dřívější návrhy, které zmínila i v dopise ze začátku tohoto týdne. Státy EU vyzvala, aby využily stávající pravidla EU ke snížení daní a pružněji uplatňovaly pravidla státní podpory s cílem podpořit podniky a domácnosti, které se ocitly v potížích.
Komise také podle ní představí legislativní návrh na snížení poplatků za sítě pro „citlivá odvětví“ a bude spolupracovat s členskými státy na vytvoření „národních schémat“, která by zmírnila tlak na ceny.
Vzhledem k nárůstu cen energií je podle von der Leyenové potřeba přijmout opatření, která jsou „dočasná a cílená“ a poskytnou občanům i společnostem „okamžitou úlevu“