Údaje za srpen ukazují, že se čínské nákupy zboží z Ruska meziročně propadly o 17,8 procenta, uvedl web Moscow Times s odkazem na údaje čínské celní správy. Dodávky čínského zboží na ruský trh se meziročně snížily o 16,4 procenta, tempo poklesu se tak v porovnání s červencem zdvojnásobilo.
Detailní údaje čínské celní správy zřetelně ukazují, že Čína snížila nákupy téměř všech druhů ruských surovin: ropy o 11 procent, ropných produktů o 28 procent, LNG o 13 procent, dřeva a uhlí o desetinu.
Pokles obratu s hlavním obchodním partnerem Ruska vyvolal v Kremlu znepokojení, uvedly dříve zdroje Reuters. „Čína se nechová jako spojenec,“ stěžoval si jeden hlas z vládních kruhů. „Někdy nás podvedou a zastaví platby, někdy na nás vydělávají a někdy nás prostě okrádají. Není na tom nic spojeneckého.“
Žádné dohody na obzoru
Podle zdrojů agentury Reuters bylo zvýšení čínských nákupů ruských surovin jedním z hlavních témat zářijové Putinovy návštěvy Vladimira v Číně. Ruskému prezidentovi se však nepodařilo dosáhnout nových významných dohod, uvádějí Moscow Times.
Putin se dohodl na zvýšení dodávek plynu do Číny od roku 2031 přes stávající plynovody. Objem nových kontraktů ve výši 8 miliard metrů krychlových ročně však představuje pouze asi jedno procento těžby plynu v Rusku a čtyři procenta někdejšího exportu Gazpromu do EU.
Kromě toho Gazprom oznámil podpis memoranda o výstavbě dlouho očekávaného plynovodu Síla Sibiře 2. Jeho prohlášení však nepotvrdily ani čínské úřady, ani státní korporace CNPC — odběratel plynu od Gazpromu.