Stovky firem místo 12. Kontroloři získají širší pravomoci, rozhodli poslanci

Sníží se nově strop obratu u firem, které spadnou pod hledáček úřadu na 51 milionů korun. „Pokud odběratel vůči svým dodavatelům použije některou z nezákonných praktik, hrozí mu pokuta až 10 milionů korun, nebo do výše 10 procent z jeho čistého obratu,“ informovalo ministerstvo zemědělství.

Podle lidoveckého poslance Karla Smetany pak novela nově přesně vyjmenovává problematické praktiky jako je když odběratel chce peníze nebo zboží za reklamní akci, na které se dříve s dodavatelem nedohodli; když zruší smlouvu o nákupu zboží podléhajícího rychlé zkáze 30 dní před samotným odběrem nebo když bude vymáhat náklady spojené s prošetřením stížnosti spotřebitele, aniž by se dodavatel čímkoliv provinil.

Zákon by teď také neměl řešit pouze vztahy mezi největšími obchodními řetězci a jejich dodavateli, ale měl by ochránit také dodavatele do zpracovatelských firem.

Podle poslaneckého pozměňovacího návrhu poslanců Smetany Josefa Kotta (ANO) bude mít významnou tržní sílu i takový odběratel, jehož roční obrat v tuzemsku přesáhne pět miliard korun.

Významnou tržní sílu bude mít i odběratel s obratem do pěti miliard, pokud je ovládanou osobou a pokud jeho obrat společně s obratem ovládající osoby přesáhne pět miliard. Významnou tržní sílu bude mít i nákupní aliance, pokud společný obrat jejích členů v tuzemsku překročí pět miliard.

Ze zákona podle vládního návrhu zmizí dosavadní ustanovení, které definuje významnou tržní sílu. Podle nynějšího znění zákona je to takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.

Opoziční poslanci hlavně z hnutí ANO měli původně k vládnímu návrhu značné výhrady. Pochybovali, že novela zákon zlepší, a naopak vyjadřovali obavy z toho, že postavení dodavatelů zhorší.

Změny v novele zákona o významné tržní síle ještě bude posuzovat Senát, pro případné schválení je pak bude také muset podepsat prezident.