Obchodoval deriváty, řídil projekty. Jednoho dne řekl dost a s manželkou se pustil do poradenství

Začínal na burze a pracoval v korporacích. Vystudovaný ekonom Jiří Matusík z Frýdku-Místku před osmi lety rozjel pod hlavičkou společnosti Partners vlastní podnikání ve finančním poradenství. V rodném městě s manželkou založil pobočku Partners Market. Ocenily to jejich děti i tisíce spokojených klientů.

Když se v roce 2013 rozhodl vstoupit do světa finančního poradenství, věděl, do čeho jde. Rodák z Frýdku-Místku vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Ostravě a ještě během studií začal obchodovat na světových burzách. Později se živil projektovým řízením v nadnárodních společnostech. Prodávat na burzách zlato nebo ropu dodnes považuje za neocenitelnou zkušenost.



„Obchodovat na burze mě strašně bavilo, byl to takový splněný dětský sen. Ze začátku jsem hodně peněz prodělal, pak jsem našel způsob, jak je vydělat zpátky, a potom jsem toho úplně nechal. Uvědomil jsem si, že trhy jsou obrovským způsobem rizikové a je to spíš pro lidi, kteří mají zajímavější kapitál a nemusejí to příliš řešit. Velice mě to ale poučilo a dalo mi to pokoru vůči investicím,“ vysvětluje Jiří Matusík. Na burze obchoduje stále, dnes už jen pro radost.

Franšíza byla nejlepší volba

Do podnikání se pustil společně s manželkou Zuzanou, když se jim narodily děti. Nechtěl být tak často bez blízkých. „Hodně jsem cestoval po světě. V práci jsem byl spokojený, bavilo mě to, ale chtěl jsem být víc s rodinou doma v Beskydech. V jednu chvíli jsem si řekl dost. Chtěl jsem začít budovat něco sám pro sebe a hledal příležitost na trhu. Franšíza byla nejlepší volbou, protože jsem neměl nějaký super nápad a k financím mě to vždycky táhlo,“ vypráví.

Také jeho žena předtím pracovala na manažerských pozicích. Pobočka Partners Market, kterou společně založili ve Frýdku-Místku, představuje unikátní koncept kamenné bankovní a zároveň poradenské pobočky. Pod jednou střechou nabízí služby UniCredit Bank a nezávislého poradenství.

Začátky nebyly rozhodně idylické. Matusíkovi do startu podnikání investovali veškeré úspory a dva roky museli provoz dotovat. Nikdy však nepochybovali o tom, že se rozhodli správně. „Na začátku jsme udělali z neznalosti spoustu chyb, které nás stály peníze i čas. Vybudování pobočky je jedna věc, její provoz druhá. Nejdřív nemáte nic, žádné provize. Pořád jsme věřili, že poradenství může být zajímavý, proklientský byznys,“ vzpomíná Jiří. Jak přiznává, rozjezd byl vyčerpávající jak finančně, tak časově. „Rozjížděli jsme strašně moc věcí najednou a bylo nás na to relativně málo. Zabralo to opravdu hodně času,“ dodává Zuzana Matusíková. Investované úsilí se začalo vracet po zhruba dvou letech.



Byznys postavili hlavně na neživotním pojištění. I dnes, kdy pobočka poskytuje komplexní služby včetně bankovních, zůstává tento segment vlajkovou lodí kanceláře ve frýdecko-místecké ulici Viléma Závady. „Neživotní pojištění pořád vnímáme jako velkou přidanou hodnotu a obchodní příležitost naší franšízy,“ zdůrazňuje ředitel pobočky.

Přesně rozdělené role

Manželé pobočku zakládali se společníkem, ze začátku měli jen dva zaměstnance. Dnes zde působí dvacet specialistů. Pečují o dva tisíce klientů, zhruba stejnému počtu lidí poskytují koncipienti servis ve spolupráci s poradci Partners. Zatímco v prvních letech se poradci poměrně často střídali, v poslední době je tým stabilní. „Podstatné je, aby člověk měl chuť pracovat, a také to, kolik času je ochoten tomu věnovat. Pokud někdo pracuje hodinu denně, tak jaký může očekávat výsledek?“ pokládá řečnickou otázku franšízant.

„Nikoho nehlídám, kolik hodin denně pracuje, ale musí odvést nějakou práci. Hodně to máme postavené na aktivitách. To znamená schůzky, telefonáty, poradenství, příprava podkladů a tak dále,“ doplňuje. Celý sektor finančního poradenství se podle něj v posledních letech výrazně profesionalizoval. Lidé, kteří to dělali po práci ve volném čase, jsou už výjimkou. „Dělali to na půl plynu a kvalita byla poloviční. Profesionalizace je patrná –⁠ a to je skvělé,“ tvrdí Jiří Matusík.

Tři společníci mají přesně rozdělené role. Ředitel se stará o obchod, zaměstnance a marketing. Kromě toho dva roky působil jako analytik neživotního pojištění na centrále Partners. Jeho žena je specialistkou přes hypotéky, zčásti má na starosti administrativu. Roman Zadembski pak řídí bankovní sekci. Za celých osm let neměli manželé vážný rozpor. „Tím, jak máme kompetence rozdělené, si do nich vzájemně nezasahujeme. Každý máme svoji práci, často se ani v pracovní době nevidíme,“ říká Zuzana. „Vždycky se snažíme dohodnout, své nápady před druhým obhájit a někam se posunout. Hodně věcí máme za těch osm let zajetých, spíš vylepšujeme různé detaily. Dnes se z práce už radujeme,“ dodává Jiří Matusík.



Se ženou působí jako perfektně sehraný tým, nedělá jim problém se o práci bavit i doma. „Ono je to i docela příjemné. Svůj úspěch nebo neúspěch potřebujete někomu sdělit,“ podotýká. Oba často pracují také večer, kdy už děti spí. Okamžiky, kdy práci neřeší, se dostavují jaksi automaticky. Například při společných výletech po horách nebo ve chvílích, které tráví s dětmi. Na rozdíl od psychicky a hlavně časově náročných začátků podnikání si už dokážou čas sami organizovat. Přestože Jiří Matusík řídí pobočku, stále se věnuje také poradenství. Nechal si zhruba 50 klientů. „Naše branže je specifická, neustále se vyvíjí a mění v čase. To, co se dělalo před pěti lety, se dnes dělá úplně jinak. Z toho důvodu je dobré, aby i vedoucí pracovník úplně neopouštěl práci s klienty.“

Rychlé srovnání a úspora času

Společnost Partners poskytuje franšízantům dlouhodobý servis. K dispozici mají tým analytiků, IT pracovníků, marketingové oddělení a centrála pomáhá s náborem nováčků. Ředitel frýdecko-místecké pobočky přiznává, že díky tomu bylo podnikání hlavně ze začátku mnohem jednodušší. Po osmi letech praxe už tak velkou podporu nepotřebuje. Klienti také dobře vnímají spojení s renomovanou bankou.

Finanční poradenství nabízí podle Jiřího Matusíka lidem možnost velmi rychle srovnat velké množství produktů, a ušetřit tak spoustu času. „Patrné je to třeba u hypoték. Pokud má klient deset procent vlastních prostředků, hned mu řekneme, které dvě nebo tři banky dávají smysl a je dobré se na ně soustředit. Tím mu ušetříme několik dní. Nejdůležitější ale je, že své práci rozumíme. Člověk si může najít internetový srovnávač, dobrou radu ale na internetu neseženete.“

I do světa financí výrazně zasáhla koronavirová krize. Podle poradce se to nejvíc projevilo ve větší vůli lidí investovat do cenných papírů. „Poptávka se během covidové doby zásadně zvedla. Je vidět, že lidé ušetřili spoustu peněz a nebylo je moc kde utratit,“ upozorňuje.

Největší satisfakci pro Matusíkovy představují spokojení klienti. Jejich počet od roku 2013, kdy v branži začínali, neustále roste. Dnes se na ně obracejí téměř výhradně na doporučení. „Dělá mi radost, když lidé na schůzce pochopí, jak fungují finance. Když si uvědomí, že životní pojištění, které mají, je špatné –⁠ a v čem je špatné,“ podotýká Zuzana Matusíková. Celé řadě jejích klientů se za poměrně krátkou dobu podařilo právě díky intervenci finančního poradce vybudovat slušný majetek v hodnotě několika milionů korun. „Přesvědčíme je, aby měsíčně odkládali část vydělaných peněz, které okamžitě nepotřebují. U někoho to je pětistovka, u jiného dva nebo pět tisíc korun. Máme klienty, kteří jsou s námi od začátku – a dnes mají na kontě dva tři miliony. Myslím si, že kdyby nás neměli, tak by je nejspíš utratili,“ uzavírá Jiří Matusík.