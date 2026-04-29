Jak bude otevřeno na 1. máje? Kde nakoupíte během Svátku práce

Letos Svátek práce prodlouží víkend. Květnové svátky rovněž zamíchají s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Stejně jako na Velikonoce i květnové svátky zákon v tomto ohledu rozdělil.
foto: Profimedia.cz

Na Svátek práce zůstanou všechny obchody otevřené a v pátek 1. května si tedy zákazníci nakoupí v obchodech podle otevírací doby, tak jak jsou zvyklí.

Fungovat budou i rozvážkové služby. „Během květnových státních svátků bude naše služba, stejně jako v předchozích letech, fungovat zcela bez omezení. Zákazníci si mohou vybírat z kompletní nabídky online supermarketu Wolt Market, stejně jako z obchodů a restaurací, které budou mít v tyto dny otevřeno,“ uvedl tiskový mluvčí a vedoucí komunikace Woltu Tomáš Kubík.

Žádné omezení nechystá ani služba Košík.cz. I kurýři platformy foodora budou rozvážet hotová jídla i nákupy bez jakéhokoliv omezení. Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat dokonce v nepřetržitém nonstop režimu.

O týden později, tedy 8. května na Den vítězství a konec druhé světové války, bude situace opačná, obchody budou zavřené.

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co 1. května slavíme?

1. květen jako Svátek práce se slaví od roku 1890. Zavedla ho mezinárodní dělnická organizace II. internacionála jako připomínku krvavě potlačené demonstrace v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. V Československu byl uzákoněn v roce 1925, tehdy ale ještě nebyl spojený s dnem pracovního volna. Tím se stal až od roku 1952. V současnosti patří 1. květen ke svátkům, které zákon označuje jako ostatní svátky.

V Česku je tento den i tradičním svátkem zamilovaných a je spojen s romantickými tradicemi, jako je polibek pod rozkvetlou třešní, což má ženě zajistit krásu a mládí.

