Na Svátek práce zůstanou všechny obchody otevřené a v pátek 1. května si tedy zákazníci nakoupí v obchodech podle otevírací doby, tak jak jsou zvyklí.
Fungovat budou i rozvážkové služby. „Během květnových státních svátků bude naše služba, stejně jako v předchozích letech, fungovat zcela bez omezení. Zákazníci si mohou vybírat z kompletní nabídky online supermarketu Wolt Market, stejně jako z obchodů a restaurací, které budou mít v tyto dny otevřeno,“ uvedl tiskový mluvčí a vedoucí komunikace Woltu Tomáš Kubík.
Žádné omezení nechystá ani služba Košík.cz. I kurýři platformy foodora budou rozvážet hotová jídla i nákupy bez jakéhokoliv omezení. Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat dokonce v nepřetržitém nonstop režimu.
O týden později, tedy 8. května na Den vítězství a konec druhé světové války, bude situace opačná, obchody budou zavřené.
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co 1. května slavíme?
1. květen jako Svátek práce se slaví od roku 1890. Zavedla ho mezinárodní dělnická organizace II. internacionála jako připomínku krvavě potlačené demonstrace v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. V Československu byl uzákoněn v roce 1925, tehdy ale ještě nebyl spojený s dnem pracovního volna. Tím se stal až od roku 1952. V současnosti patří 1. květen ke svátkům, které zákon označuje jako ostatní svátky.
V Česku je tento den i tradičním svátkem zamilovaných a je spojen s romantickými tradicemi, jako je polibek pod rozkvetlou třešní, což má ženě zajistit krásu a mládí.