Jak bude otevřeno 8. května? Kde nakoupíte během Den vítězství

Letošní Den vítězství prodlouží už druhý květnový víkend. Májové svátky ale rovněž míchají s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Stejně jako na Velikonoce i květnové svátky zákon v tomto ohledu rozdělil.
V supermarketu (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Zatímco 1. května na Svátek práce zůstaly všechny obchody otevřené, 8. května, na Den vítězství a konec druhé světové války, budou obchody zavřené.

Den vítězství mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.

Otevřené tak zůstanou například prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně. Budou dostupné i obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.

„Zákazníky na změny v provozu upozorňujeme s dostatečným předstihem, aby si mohli své nákupy pohodlně naplánovat. Zejména před druhým květnovým svátkem doporučujeme myslet na to, že většina prodejen bude zavřená,“ poznamenala Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.

Řetězec Albert uvedl, že v pátek 8. května budou otevřeny dvě jeho prodejny – na pražském hlavním nádraží a v Českých Budějovicích v obchodním centru Mercury.

Nákup až ke dveřím

Během tohoto státního svátku ale nakoupí i ten, kdo si rád nechá nákup přivést. Fungovat totiž budou i rozvážkové služby.

V provozu bez omezení bude služba Wolt. Zákazníci si tak mohou vybírat z kompletní nabídky online supermarketu Wolt Market, stejně jako z obchodů a restaurací, které budou mít otevřeno. „V Praze bude naše služba fungovat standardně nonstop. Bez ohledu na denní či noční dobu si lidé mohou objednat potraviny nebo drogistické zboží z Wolt Marketu. K dispozici jsou také obchody a restaurace s nepřetržitým provozem. V ostatních městech bude služba dostupná v běžném čase od 8:00 do 23:00,“ uvedl tiskový mluvčí a vedoucí komunikace Woltu Tomáš Kubík.

I kurýři platformy foodora budou rozvážet hotová jídla i nákupy bez omezení. Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat v nepřetržitém nonstop režimu.

Provoz rozvážkových služeb v pátek 8. 5. 2026
SlužbaPrahaOstatní města
Woltnonstop8 – 23 hodin
Košíkběžný provozběžný provoz
Foodoranonstop7 – 24 hodin
Rohlíkběžný provozběžný provoz
Tesco Online Nákupyzavřenozavřeno
Globuszavřenozavřeno

Beze změn budou fungovat online supermarkety foodora MARKET. Pražské pobočky obslouží zákazníky 24 hodin denně, v ostatních městech bude nákupy z foodora MARKET možné objednávat od 7:00 do půlnoci.

Kromě nákupů potravin se zákazníci mohou o svátcích spolehnout také na plynulý rozvoz z partnerských restaurací. V Praze budou kurýři doručovat hotová jídla nonstop, v Brně bude rozvoz fungovat od 8:00 do 2:00 do rána. V ostatních městech po celé republice budou služby dostupné zhruba od 8:00 do 22:00 až půlnoci, vždy v závislosti na konkrétní lokalitě.

Bez omezení bude i rozvážková služba Košík. „Nechystáme žádné omezení otevírací doby a po celém Česku budeme fungovat jako každý jiný pátek. S ohledem na to, že se jedná o prodloužené víkendy, očekáváme zvýšený zájem o online nákupy potravin. A to jak od lidí, kteří stráví prodloužený víkend odpočinkem doma nebo jarním grilováním, tak i od těch, kteří se chystají na chalupu a nákup si nechají přivézt přímo do chatové osady nebo k autu před odjezdem,“ uvedl tiskový mluvčí Košík.cz František Brož.

V běžných časech pojede v pátek 8. května služba Rohlík. V tento den očekává zvýšený zájem o rozvážku, protože se lidé budou zásobit na prodloužený víkend, jak redakci sdělila mluvčí Rohlíku Anna-Marie Lichtenbergerová.

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co 8. května slavíme?

8. květen se v Česku, respektive Československu, slaví až od roku 1991. Předtím se konec druhé světové války připomínal o den později, 9. května. A měnil se také jeho název. Zpočátku to byl Den osvobození Československa Rudou armádou, poté Den osvobození od fašismu, později jen krátce Den osvobození a od roku 2004 je 8. květen Dnem vítězství.

Zákon ho řadí mezi státní svátky, to znamená, že má připomínat „tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“.

