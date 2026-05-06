Zatímco 1. května na Svátek práce zůstaly všechny obchody otevřené, 8. května, na Den vítězství a konec druhé světové války, budou obchody zavřené.
Den vítězství mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.
Otevřené tak zůstanou například prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně. Budou dostupné i obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.
„Zákazníky na změny v provozu upozorňujeme s dostatečným předstihem, aby si mohli své nákupy pohodlně naplánovat. Zejména před druhým květnovým svátkem doporučujeme myslet na to, že většina prodejen bude zavřená,“ poznamenala Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Řetězec Albert uvedl, že v pátek 8. května budou otevřeny dvě jeho prodejny – na pražském hlavním nádraží a v Českých Budějovicích v obchodním centru Mercury.
Nákup až ke dveřím
Během tohoto státního svátku ale nakoupí i ten, kdo si rád nechá nákup přivést. Fungovat totiž budou i rozvážkové služby.
V provozu bez omezení bude služba Wolt. Zákazníci si tak mohou vybírat z kompletní nabídky online supermarketu Wolt Market, stejně jako z obchodů a restaurací, které budou mít otevřeno. „V Praze bude naše služba fungovat standardně nonstop. Bez ohledu na denní či noční dobu si lidé mohou objednat potraviny nebo drogistické zboží z Wolt Marketu. K dispozici jsou také obchody a restaurace s nepřetržitým provozem. V ostatních městech bude služba dostupná v běžném čase od 8:00 do 23:00,“ uvedl tiskový mluvčí a vedoucí komunikace Woltu Tomáš Kubík.
I kurýři platformy foodora budou rozvážet hotová jídla i nákupy bez omezení. Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat v nepřetržitém nonstop režimu.
|Služba
|Praha
|Ostatní města
|Wolt
|nonstop
|8 – 23 hodin
|Košík
|běžný provoz
|běžný provoz
|Foodora
|nonstop
|7 – 24 hodin
|Rohlík
|běžný provoz
|běžný provoz
|Tesco Online Nákupy
|zavřeno
|zavřeno
|Globus
|zavřeno
|zavřeno
Beze změn budou fungovat online supermarkety foodora MARKET. Pražské pobočky obslouží zákazníky 24 hodin denně, v ostatních městech bude nákupy z foodora MARKET možné objednávat od 7:00 do půlnoci.
Kromě nákupů potravin se zákazníci mohou o svátcích spolehnout také na plynulý rozvoz z partnerských restaurací. V Praze budou kurýři doručovat hotová jídla nonstop, v Brně bude rozvoz fungovat od 8:00 do 2:00 do rána. V ostatních městech po celé republice budou služby dostupné zhruba od 8:00 do 22:00 až půlnoci, vždy v závislosti na konkrétní lokalitě.
Bez omezení bude i rozvážková služba Košík. „Nechystáme žádné omezení otevírací doby a po celém Česku budeme fungovat jako každý jiný pátek. S ohledem na to, že se jedná o prodloužené víkendy, očekáváme zvýšený zájem o online nákupy potravin. A to jak od lidí, kteří stráví prodloužený víkend odpočinkem doma nebo jarním grilováním, tak i od těch, kteří se chystají na chalupu a nákup si nechají přivézt přímo do chatové osady nebo k autu před odjezdem,“ uvedl tiskový mluvčí Košík.cz František Brož.
V běžných časech pojede v pátek 8. května služba Rohlík. V tento den očekává zvýšený zájem o rozvážku, protože se lidé budou zásobit na prodloužený víkend, jak redakci sdělila mluvčí Rohlíku Anna-Marie Lichtenbergerová.
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co 8. května slavíme?
8. květen se v Česku, respektive Československu, slaví až od roku 1991. Předtím se konec druhé světové války připomínal o den později, 9. května. A měnil se také jeho název. Zpočátku to byl Den osvobození Československa Rudou armádou, poté Den osvobození od fašismu, později jen krátce Den osvobození a od roku 2004 je 8. květen Dnem vítězství.
Zákon ho řadí mezi státní svátky, to znamená, že má připomínat „tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“.