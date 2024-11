Zapomeňte na New York. Nejdražší nákupní ulice světa je poprvé v Evropě

Nejvyšší nájmy pro obchody byly v tomto roce v ulici Montenapoleone v Miláně, kde sídlí butiky řady luxusních značek. Uvádí to zpráva realitní společnosti Cushman & Wakefield. Je to poprvé, co se evropská lokalita dostala na prvním místo v tomto hodnocení. O jednu příčku si pohoršila pražská Pařížská ulice, nyní je dvacátá.