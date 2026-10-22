Během Den vzniku samostatného československého státu musí podle zákona zůstat velké obchody zavřené.
Mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.
Tento svátek ovlivní i provoz prodejen BILLA. Většina z nich bude uzavřena.
„Z našeho průzkumu víme, že v otevírací době během těchto dnů tápe více než 80 procent zákaznic a zákazníků,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.
Doplnil, že výjimku představují prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a také na pražském letišti. Otevřené budou během státního svátku také desítky prodejen na čerpacích stanicích po celé České republice.
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co 28. října slavíme?
Od roku 2000 si 28. říjen připomínáme jako Den vzniku samostatného československého státu. Státní svátek připomínka vzniku Československa v roce 1918. Tento den je také jedním ze dvou řádových dnů, tedy dnem, ve kterém se mohou českým občanům propůjčovat a udělovat státní vyznamenání. Druhým je 1. leden.
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Když se komunistům nepodařilo vymazat 28. říjen, zcela změnili jeho význam
Sváteční volno prodlouží podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny, jež jsou pro všechny školy stejné, nemají pevně daný termín. Pohybují se okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.
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Podzim 2026: Kdy jsou státní svátky, podzimní prázdniny a změna času
Letos připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Školáci si tak užijí celkem pět volných dnů a do lavic se vrátí 2. listopadu. V některý školách ředitelé využili svého práva a na pondělí a úterý vyhlásili ředitelské volno, tam budou mít školáci volno celý týden.
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Podzimní prázdniny 2026: Některé školy prodloužily volno na celý týden