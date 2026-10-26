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Co slavíme 28. října a jak si během státního svátku nakoupíme

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  6:56
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Zavřený obchod - ilustrační snímek.

Zavřený obchod - ilustrační snímek. | foto: Zoonar/Nikola Obradovic, Zoonar GmbH / AlamyProfimedia.cz

Letošní Den vzniku samostatného československého státu rozdělí poslední říjnový týden, připadá totiž na středu. Následujíc dva dny budou mít školáci prázdniny. Státní svátek rovněž, jako většina státních svátků, zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků.

Během Den vzniku samostatného československého státu musí podle zákona zůstat velké obchody zavřené.

Mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.

Tento svátek ovlivní i provoz prodejen BILLA. Většina z nich bude uzavřena.

„Z našeho průzkumu víme, že v otevírací době během těchto dnů tápe více než 80 procent zákaznic a zákazníků,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.

Doplnil, že výjimku představují prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a také na pražském letišti. Otevřené budou během státního svátku také desítky prodejen na čerpacích stanicích po celé České republice.

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co 28. října slavíme?

Od roku 2000 si 28. říjen připomínáme jako Den vzniku samostatného československého státu. Státní svátek připomínka vzniku Československa v roce 1918. Tento den je také jedním ze dvou řádových dnů, tedy dnem, ve kterém se mohou českým občanům propůjčovat a udělovat státní vyznamenání. Druhým je 1. leden.

Když se komunistům nepodařilo vymazat 28. říjen, zcela změnili jeho význam

Sváteční volno prodlouží podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny, jež jsou pro všechny školy stejné, nemají pevně daný termín. Pohybují se okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.

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Letos připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Školáci si tak užijí celkem pět volných dnů a do lavic se vrátí 2. listopadu. V některý školách ředitelé využili svého práva a na pondělí a úterý vyhlásili ředitelské volno, tam budou mít školáci volno celý týden.

Podzimní prázdniny 2026: Některé školy prodloužily volno na celý týden
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