Objem obchodů s kryptoměnami v Česku letos v pololetí stoupl na 3,5 miliardy korun

Praha Češi v prvním pololetí nakoupili kryptoměny téměř za 3,5 miliardy korun, což je více než dvojnásobek proti srovnatelnému období loni. Proti začátku roku se v posledních měsících růst objemu obchodů zpomalil. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bit.plus.

Největší zájem je o obchodování s bitcoiny. Po propadu téměř o 50 procent proti letošnímu historickému maximu se cena zastavila na hladině mezi 33 000 a 34 000 USD, tedy asi 740 000 Kč a investoři vyčkávají na nějaký impulz. V meziročním srovnání je cena bitcoinu nicméně vyšší o 270 procent.



„Výrazný pokles ceny bitcoinu se samozřejmě projevil i na objemu obchodů. Nyní trh čeká na nějakou zprávu, která by podpořila poptávku. Protože jsme podobný scénář očekávali, tak jsme k obchodování přidali digitalizované fyzické zlato a na podzim začneme nabízet ethereum,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Pod výprodejním tlakem se bitcoin ocitl v květnu, kdy se od něj odvrátila automobilka Tesla. Oznámila totiž, že jej přestává přijímat jako platidlo při koupi svých vozů. Začátkem roku přitom záměr Tesly přijímat bitcoiny jako platidlo zásadně přispěl k jejich cenovému růstu na historický vrchol. Další ránu bitcoinu zasadil zejména přístup čínských úřadů, které zintenzivňují své úsilí o potlačení těžební aktivity v segmentu kryptoměn. Snaží se tak snížit spotřebu elektřiny vyráběné z nekvalitního uhlí.

Podle Štěpána Hájka z Purple Trading zájem o investování do kryptoměn po výprodeji pochopitelně klesl. Důvěra kterou investoři měli v trh se vrací zpátky velmi pomalu a bude trvat dlouho, než se vrátí zpět nálada, kdy býčí trh bude mít ideální podmínky pro další růst. I přesto lze z dlouhodobého hlediska vnímat aktuální ceny většiny kryptoměn jako atraktivní. Postupem času se však bude více věnovat pozornost udržitelnějším projektům než je bitcoin a kryptoměny jako například Cardano by mohly ukázat, jak lze reálně implementovat blockchainovou technologii do běžného života.

Objem 3,5 miliardy korun je podle makléře Wood & Company Petra Beneše pouhý zlomek z celkové částky, která se na finančním trhu v ČR zobchoduje. „Počet investorů ale utěšeně roste. Lidem se prostě kryptoměny líbí, ale investují do nich jen velmi malou část svého kapitálu, což je pochopitelné. Kryptoměny nadále zůstávají velice spekulativní třídou aktiv, kde je možné v krátké době realizovat velké zisky, ale i ztráty,“ dodal.

Přetrvávající vysoká volatilita kryptoměn je podle jednatele Imperium Finance Václava Kosáčka největší překážkou a příležitostí pro všechny. „Z tradingového pohledu je to skvělé aktivum. Právě schopnost jít do kalkulovaného rizika a disciplinovaně ho řídit, je z mého pohledu naprosto esenciální pro úspěch při obchodování, a to nejen s kryptoměnami,“ řekl.