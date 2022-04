I oblečení může být za paušál jako Netflix, tvrdí ekonom. Zahrnoval by i opravy a pronájem šatstva

Stepan Vashkevich z Institutu pro cirkulární ekonomiku.

Lidovky.cz: Co znamená pro českého spotřebitele záměr Evropské komise skoncovat s levným textilem?

Bude prodlužován životní cyklus oblečení, na trh se bude vracet kvalitnější oblečení, které vydrží déle, zvýší se počet nošení jednotlivých kusů. Je to něco, co český spotřebitel zná. Jde o pomyslný návrat na začátek tohoto století, kdy ještě oblečení bylo mnohem kvalitnější, než je dnes, a vydrželo dlouho. Budeme tedy pravděpodobně nakupovat oblečení méně, ale mnohem kvalitnější.