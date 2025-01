Velký energetický zákon jde do finále. Senátoři rozhodnou o zpětných kontrolách

Takzvané individuální kontroly vyvolaly bouři nevole takřka na všech frontách. Staví se proti nim města a obce, Svaz průmyslu i Hospodářská komora. Vedle další byrokracie jim vadí především retroaktivita – stát by tím vlastně zpětně podnikatelům či obcím oznámil, že musí dodat množství faktur, které po nich původně vůbec nechtěl a které už často ani nemají.

Povinnost takzvaných individuálních kontrol by podle chystané novely energetického zákona měla platit pro každou instalaci solárních panelů od 30 kWh, cože je třeba střecha jedné školy nebo obecního úřadu. Takových subjektů je v zemi asi 2500 a mnoho z nich spravují právě obce. Stát si od toho slibuje, že bude kontrolovat, zda majitelé solárních panelů nevydělávají moc. Pokud usoudí, že ano, dotaci jim odebere. Úředníci by bavíc mohli ukládat pokuty ve výši až 50 milionů korun.

Svůj protest vyjádřili dopisem i velvyslanci Rakouska, Německa a Norska, kteří se stejně jako ekonomové obávají ohrožení zahraničních investic a zhoršení vnímání ČR jako země s předvídatelným právním prostředím.

Kontroverznost individuálních kontrol je tak velká, že pro ně odmítá zvednout ruku i řada senátorů zvolených za vládní koalici. Hospodářský výbor Senátu minulou středu jednomyslně přijal pozměňovací senátora STAN Miroslava Plevného, který by zpětné kontroly zarazil. Starostům malých obcí totiž vadí případné administrování navíc.

Papírování navíc nikdo nechce

„Je to zátěž pro rozpočty obcí a nejen jejich. Jak finanční, tak administrativní. Stát tak postupuje ode zdi ke zdi. Nejprve dotace neuváženě rozmáchle poskytoval, nyní je chce obdobným hurá stylem tlumit a rušit. Určitě je na místě hovořit o omezování dotací v ekonomice, kvůli napjatému stavu veřejných financí. Útlum dotací je ale třeba provádět s větším předstihem a předvídatelněji, neboť takto stát do hospodaření obcí zasévá nepředvídatelnost,“ řekl iDNES.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Je tedy možné, že Senát energetický zákon vrátí do Sněmovny, aby jej schválila bez těchto kontrol. Jinak mezi koalicí a opozicí, tak i mezi odborníky a svazy panuje na úřadě energetické legislativy shoda. Nový zákon umožní ukládat energii do baterek, které nejsou připojené ke zdroji, což přinese větší stabilitu energetické sítě. Zajistí také větší ochranu spotřebitelům i dodavatelům energie. Novela tak zavádí potřebná pravidla do rychle se měnící české energetiky, kde přibývá obnovitelných zdrojů.

Opoziční ANO by takovou verzi zákona zřejmě také podpořilo. Zákon mimo jiné přinese zákazníkům srovnávač cen, díky kterému budou moci porovnávat nabídky na dodávku. Obchodníci si nově budou muset v případě fixací ceny se zákazníkem zajistit dostatečné množství elektřiny a plynu na tři roky dopředu. Budou také muset informovat zákazníky se smlouvou na dobu určitou, že se blíží její konec.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR obecně podporuje přijetí tohoto klíčového zákona a pravidel pro akumulaci energie, agregaci a flexibilitu, které ČR v kontextu probíhající dekarbonizace potřebuje. Vítáme i schválené návrhy spojené se zjednodušením povolovacích procesů. U navrhovaných individuálních kontrol výnosnosti solárních elektráren ale přetrvávají obavy SP ČR o nepoškození právních vztahů, zachování stability investičního prostředí a potažmo pro nové investice do obnovitelných zdrojů, které ČR nutně potřebuje mj. i k splnění klimatických cílů daných EU,“ uvedli zástupci podnikatelů. Dodali však, že „úprava přináší zbytečnou, neúměrnou byrokratickou a finanční zátěž spolu s vysokou právní nejistotou jak pro dotčené subjekty, tak i pro státní úředníky.