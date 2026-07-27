Řada z nich měla podomácku vyrobené transparenty. Demonstranti si v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk, píše DPA.
Organizátoři ze spolku Menys Turisme, Més Vida uvedli, že se demonstrantů sešlo dokonce přes 70 tisíc, uvedl portál Majorca Daily.
Hlavním heslem demonstrantů bylo omezení cestovního ruchu a kritika důsledků nadměrného turismu, který má podle nich dopad na bydlení, ztrátu kvality života obyvatel a stále nejistější zaměstnání s mzdami nedostatečnými k důstojnému životu.
V Santa Marii na předměstí hlavního města Palmy policisté zatkli dvě účastnice protestů, které byly zodpovědné za graffiti na kancelářích realitních kanceláří.
Demonstranti prošli městem a v protestu pokračovali na náměstí Ses Voltes před katedrálou přečtením manifestu. Podle Majorca Daily se pochod obešel bez protestů, ale na náměstí museli policisté pro udržení klidu několikrát tasit obušky.
Celé akci přihlížely tisíce turistů, pro které na Mallorce vrcholí letní sezóna.
Mallorca je největším z Baleárských ostrovů ležících ve Středozemním moři. Je oblíbenou turistickou destinací, zejména mezi turisty z Německa a Británie, upozorňuje DPA.
Mezi lety 2005 a 2025 se počet obyvatel Baleárských ostrovů zvýšil o 280 000 na 1,25 milionu. Počet turistů ročně se zvýšil o 7,5 milionu na něco málo přes 19 milionů. Počet ubytovacích míst pro turisty se zvýšil ze 432 000 na 591 000. Počet cestujících na letišti v Palmě se zvýšil z 21,2 milionu na 33,8 milionu. Cena bydlení vzrostla z 2 207 eur za metr čtvereční na 4 062 eur.