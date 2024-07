Stávková pohotovost v mnohasettisícovém veřejném sektoru. Žádají vyšší platy

Odborové svazy veřejného sektoru vstoupily ve středu do stávkové pohotovosti. Důvodem je to, že s vládou zatím nemají dohodu na zvýšení platů pro letošek a příští rok. Rozhodli to na společném jednání odboroví předáci a předačky. Žádají kabinet o urychlené jednání. Oznámil to na tiskové konferenci šéf odborů státních orgánů a organizací Pavel Bednář.