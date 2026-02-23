Věk odchodu do důchodu byl ještě nedávno zastropovaný 65 lety. Lidé, kteří jsou narození v roce 1966 nebo později, půjdou ale do penze později. O kolik měsíců to bude, z čeho změna vyplývá a odkdy už jedno nebo dvě vychované děti neovlivňují důchodový věk?
Důchodový věk: 67 let
Zákon o důchodovém pojištění od roku 2025 prolomil hranici, která byla do té doby považovaná za pevnou: místo důchodového věku 65 let stanovil pro odchod do penze věk 67 let.
Pro ročníky, které odcházejí do důchodu v nejbližších letech, se nic nemění. Průlom se dotkne lidí, kteří se narodili v roce 1966 nebo později. Kolik let dělí jejich rok narození od čísla 1965, tolik měsíců navíc budou muset odpracovat. Letošní šedesátníci (ročník 1966) tak půjdou do penze v 65 letech a 1 měsíci věku. Pro ty, kdo letos oslaví 59. narozeniny, platí důchodový věk 65 let a 2 měsíce.
Výše uvedená čísla se týkají mužů a bezdětných žen. Ženy, které vychovaly aspoň jedno dítě, se důchodu dočkají o něco dříve.
Věk penze se posune za 24 let o 24 měsíců
Hranice pro odchod do důchodu se během 24 let posune o 24 měsíců, to znamená, že lidé narození v roce 1988 půjdou do penze o 2 roky (svého věku) později než ti, kteří se narodili před rokem 1966.
Na hranici 67 let by důchodový věk měl zůstat i nadále, to znamená pro lidi narozené v roce 1989 a později. Zda to tak skutečně bude nebo do té doby vstoupí v platnost další novela zákona posouvající tuto hranici, ukáže budoucnost.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|
Do penze dřív? Spočítejte si, zda se vám vyplatí předčasný důchod nebo předdůchod
Počet dětí a odchod do důchodu
Kromě prolomení věkové hranice pro odchod do důchodu z 65 na 67 let, která začíná u dnešních šedesátníků, připravil zákon i další změny. Pocítí je i mladší ročníky a všechny jsou vedené jednou snahou: smazat rozdíl mezi matkami a bezdětnými ženami.
Počet dětí bude mít stále menší vliv na termín odchodu do důchodu:
- Počítaje rokem narození 1964 jsou ženy, které vychovaly jedno dítě, postaveny na roveň bezdětným ženám či mužům.
- U žen narozených od roku 1966 nebude mít na důchodový věk vliv ani vychování dvou dětí.
- U žen ročníku 1970 a mladších už nemají na odchod do důchodu vliv ani tři nebo čtyři děti.
- Ročník 1973 a mladší už bude, co se týče důchodového věku, genderově naprosto vyrovnaný: jak muži, tak bezdětné ženy i matky libovolného počtu dětí půjdou do penze ve stejném věku: 65 let a 8 měsíců.
Bude mít počet dětí vliv na výši důchodu?
Počet dětí už nebude mít vliv na datum odchodu do důchodu. Změna přijde postupně, naplno ji pocítí lidé narození v roce 1973.
Naopak na výši důchodu počet dětí vliv má. Za každé dítě se k jeho výši připočítává tak zvané výchovné, které je v současnosti zhruba 500 korun za jedno dítě. Nárok na výchovné může ale uplatnit jen jeden z rodičů – zpravidla jsou to ženy.
Výchovné bylo dosud součástí procentní výměry důchodu a podléhalo valorizaci. Nově už tomu tak nebude, jeho nominální výše má být v budoucnu stálá.