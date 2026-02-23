Jste ročník 1966? Právě u vás se láme hranice důchodového věku

  6:42
Pro lidi, kteří míří do penze, se věk odchodu do důchodu postupně posouvá. Donedávna platilo, že hranicí pro odchod do důchodu byl věk 65 let. Už to neplatí. Pro které ročníky už platí nová pravidla a jaké důležité milníky v nároku na penzi zažijí lidé narození v letech 1966, 1973 a 1988?

Důchodkyně na lavičce v parku - ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Věk odchodu do důchodu byl ještě nedávno zastropovaný 65 lety. Lidé, kteří jsou narození v roce 1966 nebo později, půjdou ale do penze později. O kolik měsíců to bude, z čeho změna vyplývá a odkdy už jedno nebo dvě vychované děti neovlivňují důchodový věk?

Důchodový věk: 67 let

Zákon o důchodovém pojištění od roku 2025 prolomil hranici, která byla do té doby považovaná za pevnou: místo důchodového věku 65 let stanovil pro odchod do penze věk 67 let.

Pro ročníky, které odcházejí do důchodu v nejbližších letech, se nic nemění. Průlom se dotkne lidí, kteří se narodili v roce 1966 nebo později. Kolik let dělí jejich rok narození od čísla 1965, tolik měsíců navíc budou muset odpracovat. Letošní šedesátníci (ročník 1966) tak půjdou do penze v 65 letech a 1 měsíci věku. Pro ty, kdo letos oslaví 59. narozeniny, platí důchodový věk 65 let a 2 měsíce.

Výše uvedená čísla se týkají mužů a bezdětných žen. Ženy, které vychovaly aspoň jedno dítě, se důchodu dočkají o něco dříve.

Věk penze se posune za 24 let o 24 měsíců

Hranice pro odchod do důchodu se během 24 let posune o 24 měsíců, to znamená, že lidé narození v roce 1988 půjdou do penze o 2 roky (svého věku) později než ti, kteří se narodili před rokem 1966.

Na hranici 67 let by důchodový věk měl zůstat i nadále, to znamená pro lidi narozené v roce 1989 a později. Zda to tak skutečně bude nebo do té doby vstoupí v platnost další novela zákona posouvající tuto hranici, ukáže budoucnost.

Věk pro odchod do důchodu pro lidi narozené po roce 1966
RočníkMužiBezdětné ženyŽeny (1 dítě)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
196665r+1m65r+1m65r+1m65r+1m63r+8m62r+2m
196765r+2m65r+2m65r+2m65r+2m64r+2m62r+8m
196865r+3m65r+3m65r+3m65r+3m64r+8m63r+2m
196965r+4m65r+4m65r+4m65r+4m65r+2m63r+8m
197065r+5m65r+5m65r+5m65r+5m65r+5m64r+2m
197165r+6m65r+6m65r+6m65r+6m65r+6m64r+8m
197265r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m
197365r+8m65r+8m65r+8m65r+8m65r+8m65r+8m

Do penze dřív? Spočítejte si, zda se vám vyplatí předčasný důchod nebo předdůchod

Počet dětí a odchod do důchodu

Kromě prolomení věkové hranice pro odchod do důchodu z 65 na 67 let, která začíná u dnešních šedesátníků, připravil zákon i další změny. Pocítí je i mladší ročníky a všechny jsou vedené jednou snahou: smazat rozdíl mezi matkami a bezdětnými ženami.

Počet dětí bude mít stále menší vliv na termín odchodu do důchodu:

  • Počítaje rokem narození 1964 jsou ženy, které vychovaly jedno dítě, postaveny na roveň bezdětným ženám či mužům.
  • U žen narozených od roku 1966 nebude mít na důchodový věk vliv ani vychování dvou dětí.
  • U žen ročníku 1970 a mladších už nemají na odchod do důchodu vliv ani tři nebo čtyři děti.
  • Ročník 1973 a mladší už bude, co se týče důchodového věku, genderově naprosto vyrovnaný: jak muži, tak bezdětné ženy i matky libovolného počtu dětí půjdou do penze ve stejném věku: 65 let a 8 měsíců.

Bude mít počet dětí vliv na výši důchodu?

Počet dětí už nebude mít vliv na datum odchodu do důchodu. Změna přijde postupně, naplno ji pocítí lidé narození v roce 1973.

Naopak na výši důchodu počet dětí vliv má. Za každé dítě se k jeho výši připočítává tak zvané výchovné, které je v současnosti zhruba 500 korun za jedno dítě. Nárok na výchovné může ale uplatnit jen jeden z rodičů – zpravidla jsou to ženy.

Výchovné bylo dosud součástí procentní výměry důchodu a podléhalo valorizaci. Nově už tomu tak nebude, jeho nominální výše má být v budoucnu stálá.

