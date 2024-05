PŘEHLEDNĚ: Boj o zkrácenou dobu oddlužení. O čem se jedná a jak hodnotí novelu experti?

Ústavně-právní výbor její projednávání přerušil hned pětkrát. Nyní se poslanci dostávají do finální fáze, koncem týdne by měli zákon schvalovat ve třetím čtení. Lidovky.cz nabízejí přehled, o čem se jedná a co novela přináší.

1 Jak se doba oddlužení zkrátí?

Z pěti let na tři roky. Česká asociace věřitelů ale tento krok kritizuje, dojde podle ní k dramatickému poklesu návratnosti pohledávek. „Tvrdě to poznamená věřitele, zejména ty drobné – jde třeba o pronajímatele bytů, o důchodce, kteří půjčili známým své celoživotní úspory, nebo o lidi, jimž od práce utekl řemeslník i s inkasovanou zálohou. Na kratší oddlužení doplatí také veřejné rozpočty,“ poznamenala pro Lidovky.cz výkonná ředitelka asociace Petra Kolářová.

Podle právničky neziskové organizace Rubikon Pavly Aschermannové rychlejší oddlužení naopak pomůže především státu, a to díky motivaci pro dlužníky pracovat legálně. Už dnes je možné se oddlužit za tři roky, a to v případě splacení 60 procent dluhů.