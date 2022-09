Chcete prodat ojetinu? Neotálejte, ceny už jsou za vrcholem

Ojetá auta už masivně nezdražují. Ukazují to data hned několika subjektů, které český trh sledují a údaje o něm vydávají. „Ceny kulminovaly letos zhruba v dubnu a květnu, do srpna pak poklesly přibližně na úroveň z počátku letošního roku,“ řekl Jan Vavřík, mluvčí online autotržiště Carvago.com.

Neznamená to však, že by ojetá auta byla levná, meziročně výrazně podražila. Jen už ceny dál nerostou. Podle údajů Carvaga byly ceny ojetých aut letos v srpnu zhruba o pětinu vyšší než loni v srpnu. To platí pro auta ve věku tří až pěti let, desetiletá auta meziročně zdražila dokonce o víc než 23 procent. Obdobný trend ukazují i data dalších firem. Například společnost Cebia, která se zabývá prověřováním původu ojetých aut, ve své zprávě za první pololetí letošního roku uvádí, že ojetiny meziročně podražily o 18 procent. Průměrná cena prodávaného vozu byla podle Cebie 289 tisíc korun.